https://ria.ru/20250506/ushakov-2015313327.html

Россия и США пока не достигли договоренности по будущему СНВ, заявил Ушаков

Россия и США пока не достигли договоренности по будущему СНВ, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025

Россия и США пока не достигли договоренности по будущему СНВ, заявил Ушаков

РФ и США пока не достигли договоренности о возобновлении диалога по стратегической стабильности и будущему Договора о СНВ, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. РФ и США пока не достигли договоренности о возобновлении диалога по стратегической стабильности и будущему Договора о СНВ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Эта тема обсуждалась, но конкретной договоренности, чтобы вести переговоры именно по этой теме, такой договоренности пока не достигнуто", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250506/putin-2015312731.html

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