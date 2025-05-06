https://ria.ru/20250506/ushakov-2015313327.html
Россия и США пока не достигли договоренности по будущему СНВ, заявил Ушаков
Россия и США пока не достигли договоренности по будущему СНВ, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
Россия и США пока не достигли договоренности по будущему СНВ, заявил Ушаков
РФ и США пока не достигли договоренности о возобновлении диалога по стратегической стабильности и будущему Договора о СНВ, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:20:00+03:00
2025-05-06T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. РФ и США пока не достигли договоренности о возобновлении диалога по стратегической стабильности и будущему Договора о СНВ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Эта тема обсуждалась, но конкретной договоренности, чтобы вести переговоры именно по этой теме, такой договоренности пока не достигнуто", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250506/putin-2015312731.html
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цены на нефть, россия, сша, юрий ушаков, снв, в мире
Цены на нефть, Россия, США, Юрий Ушаков, СНВ, В мире
Россия и США пока не достигли договоренности по будущему СНВ, заявил Ушаков
Ушаков: РФ и США пока не достигли договоренности о возобновлении диалога по СНВ