https://ria.ru/20250506/ushakov-2015313185.html

Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств

Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств - РИА Новости, 06.05.2025

Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств

Москва ожидает, что представители оборонных ведомств 34 стран будут присутствовать на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:19:00+03:00

2025-05-06T16:19:00+03:00

2025-05-06T16:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

юрий ушаков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва ожидает, что представители оборонных ведомств 34 стран будут присутствовать на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств. Мы ожидаем, что 34 страны направят представителей своих министерств обороны", - сказал Ушаков на брифинге. Он сообщил, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015307235.html

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москва, россия, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне