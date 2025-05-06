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Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:19 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015313185.html
Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств
Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств
Москва ожидает, что представители оборонных ведомств 34 стран будут присутствовать на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:19:00+03:00
2025-05-06T16:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва ожидает, что представители оборонных ведомств 34 стран будут присутствовать на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств. Мы ожидаем, что 34 страны направят представителей своих министерств обороны", - сказал Ушаков на брифинге. Он сообщил, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
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москва, россия, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств

Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств 34 стран

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва ожидает, что представители оборонных ведомств 34 стран будут присутствовать на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств. Мы ожидаем, что 34 страны направят представителей своих министерств обороны", - сказал Ушаков на брифинге.
Он сообщил, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На параде Победы будут ветераны из зарубежных стран, заявил Ушаков
Вчера, 16:06
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияЮрий Ушаков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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