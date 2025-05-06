https://ria.ru/20250506/ushakov-2015313185.html
Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств
Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств
Москва ожидает, что представители оборонных ведомств 34 стран будут присутствовать на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:19:00+03:00
2025-05-06T16:19:00+03:00
2025-05-06T16:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013831207_0:240:3010:1933_1920x0_80_0_0_9c354b950faea6b41070dbe088a156b1.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва ожидает, что представители оборонных ведомств 34 стран будут присутствовать на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств. Мы ожидаем, что 34 страны направят представителей своих министерств обороны", - сказал Ушаков на брифинге. Он сообщил, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015307235.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013831207_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_37bd679c72bbf432861c502036db2dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств
Ушаков: на параде в Москве ожидают представителей оборонных ведомств 34 стран