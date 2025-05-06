https://ria.ru/20250506/ushakov-2015311856.html

Ушаков назвал Венесуэлу надежным партнером России

Ушаков назвал Венесуэлу надежным партнером России - РИА Новости, 06.05.2025

Ушаков назвал Венесуэлу надежным партнером России

Венесуэла является надежным партнером России, связи между странами продолжают успешно развиваться, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:15:00+03:00

2025-05-06T16:15:00+03:00

2025-05-06T16:15:00+03:00

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венесуэла

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николас мадуро

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Венесуэла является надежным партнером России, связи между странами продолжают успешно развиваться, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Венесуэла — это надежный партнер России в латиноамериканском регионе и в мире в целом. Исторически сложившиеся многоплановые связи между нашими странами продолжают успешно развиваться по самому широкому спектру направлений", - сказал Ушаков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 мая приедет в Россию с официальным визитом. Он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в праздновании 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015309831.html

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россия, венесуэла, юрий ушаков, николас мадуро, владимир путин, в мире