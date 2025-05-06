https://ria.ru/20250506/ushakov-2015311856.html
Ушаков назвал Венесуэлу надежным партнером России
Ушаков назвал Венесуэлу надежным партнером России - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков назвал Венесуэлу надежным партнером России
Венесуэла является надежным партнером России, связи между странами продолжают успешно развиваться, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:15:00+03:00
2025-05-06T16:15:00+03:00
2025-05-06T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Венесуэла является надежным партнером России, связи между странами продолжают успешно развиваться, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Венесуэла — это надежный партнер России в латиноамериканском регионе и в мире в целом. Исторически сложившиеся многоплановые связи между нашими странами продолжают успешно развиваться по самому широкому спектру направлений", - сказал Ушаков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 мая приедет в Россию с официальным визитом. Он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в праздновании 80-летия Победы.
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россия, венесуэла, юрий ушаков, николас мадуро, владимир путин, в мире
Россия, Венесуэла, Юрий Ушаков, Николас Мадуро, Владимир Путин, В мире
Ушаков назвал Венесуэлу надежным партнером России
Ушаков: связи между Россией и Венесуэлой продолжают успешно развиваться