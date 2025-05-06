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Турция и США выразили готовность способствовать мирному процессу по Украине
Турция и США выразили готовность способствовать мирному процессу по Украине - РИА Новости, 06.05.2025
Турция и США выразили готовность способствовать мирному процессу по Украине
Турция и США по итогам переговоров лидеров договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:55:00+03:00
2025-05-06T18:55:00+03:00
2025-05-06T18:58:00+03:00
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Турция и США по итогам переговоров лидеров договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине, заявили РИА Новости в администрации президента Турции во вторник.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине."По итогам телефонных переговоров лидеров Турции и США достигнута договоренность о совместных усилиях по урегулированию региональных конфликтов, в том числе конфликта на Украине. Господин президент (Тайип Эрдоган) придает огромное значение урегулированию конфликта между двумя важными, близкими соседями Турции и всегда подчеркивает, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - заявил собеседник агентства.
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в мире, турция, украина, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, Турция, Украина, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
Турция и США выразили готовность способствовать мирному процессу по Украине
Турция и США договорились о совместных усилиях в достижении мира на Украине