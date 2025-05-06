https://ria.ru/20250506/ukraina-2015369624.html

Турция и США выразили готовность способствовать мирному процессу по Украине

Турция и США выразили готовность способствовать мирному процессу по Украине - РИА Новости, 06.05.2025

Турция и США выразили готовность способствовать мирному процессу по Украине

Турция и США по итогам переговоров лидеров договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:55:00+03:00

2025-05-06T18:55:00+03:00

2025-05-06T18:58:00+03:00

в мире

турция

украина

сша

реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729828076_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_9ffe873564f4f7faf8cc0cd3848a9e37.jpg

АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Турция и США по итогам переговоров лидеров договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине, заявили РИА Новости в администрации президента Турции во вторник.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине."По итогам телефонных переговоров лидеров Турции и США достигнута договоренность о совместных усилиях по урегулированию региональных конфликтов, в том числе конфликта на Украине. Господин президент (Тайип Эрдоган) придает огромное значение урегулированию конфликта между двумя важными, близкими соседями Турции и всегда подчеркивает, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250429/ssha-2013964971.html

турция

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, украина, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп