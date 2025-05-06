https://ria.ru/20250506/ukraina-2015336116.html
Киев может разрешить экспорт оборонной продукции, пишет Forbes Ukraine
Киев может разрешить экспорт оборонной продукции, пишет Forbes Ukraine - РИА Новости, 06.05.2025
Киев может разрешить экспорт оборонной продукции, пишет Forbes Ukraine
Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:17:00+03:00
2025-05-06T17:17:00+03:00
2025-05-06T17:27:00+03:00
украина
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150385/85/1503858599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f388c0a231bd697a46c89743ee8d3d4e.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes. "Правительство готовится разрешить экспорт оборонной продукции уже в мае. Украинские производители дронов и систем РЭБ в 2024 году были загружены лишь на 37% из-за нехватки госконтрактов. Для решения этой проблемы правительство рассматривает возможность контролируемого экспорта оборонной продукции. Одна из обсуждаемых моделей - введение 20% пошлины на экспорт дронов, РЭБ и другой оборонной продукции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале По информации журнала, собранные деньги будут направляться на закупку необходимого ВСУ оружия. Forbes Ukraine утверждает, что решение уже согласовано с Владимиром Зеленским. Депутат Верховной рады Галина Янченко в марте заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений. Министр обороны Украины Рустем Умеров в октябре 2024 года заявлял, что не исключает снятие запрета на экспорт вооружения.
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015302514.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150385/85/1503858599_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14af977f1a4f6094bf6282c540f91cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
Киев может разрешить экспорт оборонной продукции, пишет Forbes Ukraine
Forbes Ukraine: кабмин Украины может разрешить экспорт оборонной продукции в мае