https://ria.ru/20250506/ukraina-2015336116.html

Киев может разрешить экспорт оборонной продукции, пишет Forbes Ukraine

Киев может разрешить экспорт оборонной продукции, пишет Forbes Ukraine - РИА Новости, 06.05.2025

Киев может разрешить экспорт оборонной продукции, пишет Forbes Ukraine

Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:17:00+03:00

2025-05-06T17:17:00+03:00

2025-05-06T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes. "Правительство готовится разрешить экспорт оборонной продукции уже в мае. Украинские производители дронов и систем РЭБ в 2024 году были загружены лишь на 37% из-за нехватки госконтрактов. Для решения этой проблемы правительство рассматривает возможность контролируемого экспорта оборонной продукции. Одна из обсуждаемых моделей - введение 20% пошлины на экспорт дронов, РЭБ и другой оборонной продукции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале По информации журнала, собранные деньги будут направляться на закупку необходимого ВСУ оружия. Forbes Ukraine утверждает, что решение уже согласовано с Владимиром Зеленским. Депутат Верховной рады Галина Янченко в марте заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений. Министр обороны Украины Рустем Умеров в октябре 2024 года заявлял, что не исключает снятие запрета на экспорт вооружения.

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015302514.html

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украина, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире