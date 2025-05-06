https://ria.ru/20250506/ukraina-2015218351.html

Косачев назвал Украину бензоколонкой с ракетами

Косачев назвал Украину бензоколонкой с ракетами - РИА Новости, 06.05.2025

Косачев назвал Украину бензоколонкой с ракетами

Украина руками ее властей и зарубежных кураторов превратилась в "бензоколонку с ракетами", ее договор с США о природных ресурсах понизил статус некогда... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:29:00+03:00

2025-05-06T10:29:00+03:00

2025-05-06T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина руками ее властей и зарубежных кураторов превратилась в "бензоколонку с ракетами", ее договор с США о природных ресурсах понизил статус некогда суверенной страны до "территории с месторождениями", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале. "Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев. Сенатор отметил, что соглашением Украина переуступила существенную часть национального богатства "на преференциальных для американцев началах". "И что самое главное - остающаяся Украине часть прибыли пойдет не на развитие. Она пойдет на оплату военной техники и вооружений. И это совсем другое, чем если бы речь шла об оплате собственной оборонной промышленности. Нет, средства уйдут за рубеж, на развитие США", - констатировал парламентарий. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.

https://ria.ru/20250506/kiev-2015210329.html

https://ria.ru/20250506/sovfed-2015197917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, киев, константин косачев, совет федерации рф, верховная рада украины