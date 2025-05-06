Косачев назвал Украину бензоколонкой с ракетами
Косачев: договор с США понизил статус Украины до бензоколонки с ракетами
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина руками ее властей и зарубежных кураторов превратилась в "бензоколонку с ракетами", ее договор с США о природных ресурсах понизил статус некогда суверенной страны до "территории с месторождениями", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале.
"Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев.
Сенатор отметил, что соглашением Украина переуступила существенную часть национального богатства "на преференциальных для американцев началах".
"И что самое главное - остающаяся Украине часть прибыли пойдет не на развитие. Она пойдет на оплату военной техники и вооружений. И это совсем другое, чем если бы речь шла об оплате собственной оборонной промышленности. Нет, средства уйдут за рубеж, на развитие США", - констатировал парламентарий.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.