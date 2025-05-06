Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал Украину бензоколонкой с ракетами - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015218351.html
Косачев назвал Украину бензоколонкой с ракетами
Косачев назвал Украину бензоколонкой с ракетами - РИА Новости, 06.05.2025
Косачев назвал Украину бензоколонкой с ракетами
Украина руками ее властей и зарубежных кураторов превратилась в "бензоколонку с ракетами", ее договор с США о природных ресурсах понизил статус некогда... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:29:00+03:00
2025-05-06T10:29:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
константин косачев
совет федерации рф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина руками ее властей и зарубежных кураторов превратилась в "бензоколонку с ракетами", ее договор с США о природных ресурсах понизил статус некогда суверенной страны до "территории с месторождениями", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале. "Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев. Сенатор отметил, что соглашением Украина переуступила существенную часть национального богатства "на преференциальных для американцев началах". "И что самое главное - остающаяся Украине часть прибыли пойдет не на развитие. Она пойдет на оплату военной техники и вооружений. И это совсем другое, чем если бы речь шла об оплате собственной оборонной промышленности. Нет, средства уйдут за рубеж, на развитие США", - констатировал парламентарий. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
https://ria.ru/20250506/kiev-2015210329.html
https://ria.ru/20250506/sovfed-2015197917.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_459b216a87d2438ada93dcce81122b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, константин косачев, совет федерации рф, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Верховная Рада Украины
Косачев назвал Украину бензоколонкой с ракетами

Косачев: договор с США понизил статус Украины до бензоколонки с ракетами

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина руками ее властей и зарубежных кураторов превратилась в "бензоколонку с ракетами", ее договор с США о природных ресурсах понизил статус некогда суверенной страны до "территории с месторождениями", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале.
"Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева
09:41
Сенатор отметил, что соглашением Украина переуступила существенную часть национального богатства "на преференциальных для американцев началах".
"И что самое главное - остающаяся Украине часть прибыли пойдет не на развитие. Она пойдет на оплату военной техники и вооружений. И это совсем другое, чем если бы речь шла об оплате собственной оборонной промышленности. Нет, средства уйдут за рубеж, на развитие США", - констатировал парламентарий.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Совфеде заявили, что у Запада нет рычагов давления на Россию по Украине
08:00
 
В миреУкраинаСШАКиевКонстантин КосачевСовет Федерации РФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала