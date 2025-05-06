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В Харьковской области военный автомобиль сбил пешехода, заявил Марочко

В Харьковской области военный автомобиль сбил пешехода, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025

В Харьковской области военный автомобиль сбил пешехода, заявил Марочко

Украинский военный автомобиль насмерть сбил пешехода в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:01:00+03:00

2025-05-06T06:01:00+03:00

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинский военный автомобиль насмерть сбил пешехода в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области военный автомобиль ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) на полном ходу сбил человека, который находился в пешеходной зоне. После ДТП водитель не оказал потерпевшему первую медицинскую помощь и скрылся с места преступления. Прибывшие медики констатировали смерть местного жителя", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что родственникам погибшего представители правоохранительных органов в частной беседе сообщили, что это уже не первый случай и искать преступника бесполезно, поскольку украинское командование препятствует ведению следствия.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975076432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, украина, андрей марочко