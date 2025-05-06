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В Харьковской области военный автомобиль сбил пешехода, заявил Марочко
В Харьковской области военный автомобиль сбил пешехода, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025
В Харьковской области военный автомобиль сбил пешехода, заявил Марочко
Украинский военный автомобиль насмерть сбил пешехода в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:01:00+03:00
2025-05-06T06:01:00+03:00
2025-05-06T06:01:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинский военный автомобиль насмерть сбил пешехода в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области военный автомобиль ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) на полном ходу сбил человека, который находился в пешеходной зоне. После ДТП водитель не оказал потерпевшему первую медицинскую помощь и скрылся с места преступления. Прибывшие медики констатировали смерть местного жителя", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что родственникам погибшего представители правоохранительных органов в частной беседе сообщили, что это уже не первый случай и искать преступника бесполезно, поскольку украинское командование препятствует ведению следствия.
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975076432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, андрей марочко
В мире, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко
В Харьковской области военный автомобиль сбил пешехода, заявил Марочко
Марочко: в Харьковской области военный автомобиль насмерть сбил пешехода