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В Турции рассказали о трудностях с оплатой в рублях у россиян
В Турции рассказали о трудностях с оплатой в рублях у россиян - РИА Новости, 06.05.2025
В Турции рассказали о трудностях с оплатой в рублях у россиян
Российские туристы не могут комфортно расплачиваться рублями и использовать российские банковские карты на курортах Турции из-за финансового давления и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:18:00+03:00
2025-05-06T09:18:00+03:00
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Российские туристы не могут комфортно расплачиваться рублями и использовать российские банковские карты на курортах Турции из-за финансового давления и ограничений со стороны США, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Снятие санкций с России в банковской сфере становится необходимостью, Турция и страны региона выиграли бы от этого, так как это может способствовать развитию банковских и торговых отношений, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Конечно, хотелось бы, чтобы граждане России могли расплачиваться рублями (на отдыхе в Турции - ред.). Или чтобы российские кредитные карты можно было использовать везде в Турции без ограничений. Таким образом, туристы смогут тратить больше и с большим комфортом. Например, когда гражданин Турции едет в Японию, он может расплатиться кредитной картой. Но, к сожалению, из-за финансового давления и эмбарго, наложенного Америкой, российские граждане не могут с такой же легкостью совершать покупки даже в дружественной и союзной Турции", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас российские туристы в основном либо заранее оплачивают все туры и услуги в Турции, находясь на территории РФ, либо используют наличные. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице говорил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. А посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.
https://ria.ru/20241228/turtsiya-1991803318.html
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россия, турция, казань, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, алексей ерхов, брикс, в мире
Россия, Турция, Казань, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Алексей Ерхов, БРИКС, В мире
В Турции рассказали о трудностях с оплатой в рублях у россиян
Экономист Эрчин: россияне не могут комфортно расплачиваться рублями в Турции
АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Российские туристы не могут комфортно расплачиваться рублями и использовать российские банковские карты на курортах Турции из-за финансового давления и ограничений со стороны США, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Снятие санкций с России в банковской сфере становится необходимостью, Турция и страны региона выиграли бы от этого, так как это может способствовать развитию банковских и торговых отношений, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Конечно, хотелось бы, чтобы граждане России могли расплачиваться рублями (на отдыхе в Турции - ред.). Или чтобы российские кредитные карты можно было использовать везде в Турции без ограничений. Таким образом, туристы смогут тратить больше и с большим комфортом. Например, когда гражданин Турции едет в Японию, он может расплатиться кредитной картой. Но, к сожалению, из-за финансового давления и эмбарго, наложенного Америкой, российские граждане не могут с такой же легкостью совершать покупки даже в дружественной и союзной Турции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас российские туристы в основном либо заранее оплачивают все туры и услуги в Турции, находясь на территории РФ, либо используют наличные.
Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице говорил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией
и Россией
.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
на полях саммита БРИКС
в Казани
турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. А посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.