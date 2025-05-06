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Умер экс-депутат Госдумы Виктор Таланов - РИА Новости, 06.05.2025
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13:45 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/talanov-2015271679.html
Умер экс-депутат Госдумы Виктор Таланов
Умер экс-депутат Госдумы Виктор Таланов - РИА Новости, 06.05.2025
Умер экс-депутат Госдумы Виктор Таланов
Скончался экс-депутат Госдумы Виктор Таланов, сообщается в группе "Опросники Таланова – тест типа личности" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:45:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Скончался экс-депутат Госдумы Виктор Таланов, сообщается в группе "Опросники Таланова – тест типа личности" в соцсети "ВКонтакте". "К сожалению, последние новости это не вброс СМИ. Виктора Львовича действительно вчера не стало. Он мужественно боролся с болезнью до последнего и умер на пути к врачу, который должен был одобрить дальнейшее лечение", - говорится на странице сообщества. Отмечается, что информация о похоронах появится позднее. Ранее Telegram-канал "Mash на Мойке" сообщил, что Таланов упал замертво возле своего дома в Петербурге. По данным Telegram-канала, он почувствовал себя плохо на улице, и к приезду бригады реанимации он уже скончался. В последнее время он лечился от онкологии. Виктор Таланов (родился 1 мая 1951 года в Ленинграде) - российский политический деятель, депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва (1993-1995 годы).
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Умер экс-депутат Госдумы Виктор Таланов

Экс-депутат Госдумы Таланов умер по дороге к врачу

© Фото : соцсети Виктора ТалановаВиктор Таланов
Виктор Таланов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : соцсети Виктора Таланова
Виктор Таланов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Скончался экс-депутат Госдумы Виктор Таланов, сообщается в группе "Опросники Таланова – тест типа личности" в соцсети "ВКонтакте".
"К сожалению, последние новости это не вброс СМИ. Виктора Львовича действительно вчера не стало. Он мужественно боролся с болезнью до последнего и умер на пути к врачу, который должен был одобрить дальнейшее лечение", - говорится на странице сообщества.
Отмечается, что информация о похоронах появится позднее.
Ранее Telegram-канал "Mash на Мойке" сообщил, что Таланов упал замертво возле своего дома в Петербурге. По данным Telegram-канала, он почувствовал себя плохо на улице, и к приезду бригады реанимации он уже скончался. В последнее время он лечился от онкологии.
Виктор Таланов (родился 1 мая 1951 года в Ленинграде) - российский политический деятель, депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва (1993-1995 годы).
 
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