https://ria.ru/20250506/sud-2015399925.html

Контрабандистов наркотиков в коробках с розами осудили в Петербурге

Контрабандистов наркотиков в коробках с розами осудили в Петербурге - РИА Новости, 06.05.2025

Контрабандистов наркотиков в коробках с розами осудили в Петербурге

Контрабандистов наркотиков в коробках с розами Сергея Югая и Дмитрия Цурко осудили в Петербурге на 19 и 13 лет лишения свободы в колонии особого режима,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:45:00+03:00

2025-05-06T21:45:00+03:00

2025-05-06T21:45:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

нидерланды

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Контрабандистов наркотиков в коробках с розами Сергея Югая и Дмитрия Цурко осудили в Петербурге на 19 и 13 лет лишения свободы в колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "С учетом позиции государственного обвинителя Югай назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год, Цурко – 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 300 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба. Дело слушалось с участием присяжных заседателей, в зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными по пунктам "а", "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", организованной группой, в особо крупном размере), частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном и крупном размерах). В суде установлено, что не позднее апреля 2022 года Югай, используя тайники в коробках с розами, выращенными в Республике Эквадор, организовал канал поставки в Россию особо крупной партии кокаина. "Для прикрытия контрабанды наркотических средств подсудимый использовал подконтрольную фирму "Цветочный путь". Картонные коробки с цветами, прикрывающими кокаин общей массой около 11,5 килограмма, самолетом доставлены в Нидерланды, откуда в декабре 2022 года партию отправили фурой в Россию", - рассказали в пресс-службе городской прокуратуры. По прибытии товара на склад цветочной фирмы Цурко забрал и доставил кокаин в арендованную квартиру, расположенную в на проспекте Просвещения. Подсудимые планировали сбыть товар, но были задержаны ночью 19 декабря 2022 года, а наркотики изъяты. Кроме того, уточняет пресс-служба прокуратуры Петербурга, во время задержания у Югая был обнаружен кокаин массой 0,925 грамма, у Цурко - наркотические средства МДМА массой 3,52 грамма и гашиш массой 4,43 грамма.

https://ria.ru/20250506/sud-2015173917.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, нидерланды