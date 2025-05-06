https://ria.ru/20250506/ssha-2015310744.html

США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков

США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025

США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков

США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:13:00+03:00

2025-05-06T16:13:00+03:00

2025-05-06T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы в урегулировании конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос, обсуждаются ли в ходе контактов РФ и США те условия урегулирования, которые президент России Владимир Путин выдвинул в июне 2024 года, Ушаков сказал: "Они обсуждаются, естественно, мы обсуждаем и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях". "Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июне прошлого года, она подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США (Стивом) Уиткоффом. Я бы сказал, что американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию. Американцы, естественно, знают о том, что мы объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы и, наверное, многие отметили, что вчера президент (США Дональд) Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250430/uspekh-2014304501.html

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сша, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, в мире