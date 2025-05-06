США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков
Ушаков: США знают позицию России по Украине и понимают, как достичь мира
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы в урегулировании конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Отвечая на вопрос, обсуждаются ли в ходе контактов РФ и США те условия урегулирования, которые президент России Владимир Путин выдвинул в июне 2024 года, Ушаков сказал: "Они обсуждаются, естественно, мы обсуждаем и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях".
"Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июне прошлого года, она подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США (Стивом) Уиткоффом. Я бы сказал, что американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию. Американцы, естественно, знают о том, что мы объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы и, наверное, многие отметили, что вчера президент (США Дональд) Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства", - сказал Ушаков.
США рассчитывают на быстрый успех на Украине, заявил Песков
30 апреля, 12:01