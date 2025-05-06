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США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
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16:13 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ssha-2015310744.html
США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков
США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков
США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:13:00+03:00
2025-05-06T16:13:00+03:00
сша
россия
украина
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы в урегулировании конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос, обсуждаются ли в ходе контактов РФ и США те условия урегулирования, которые президент России Владимир Путин выдвинул в июне 2024 года, Ушаков сказал: "Они обсуждаются, естественно, мы обсуждаем и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях". "Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июне прошлого года, она подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США (Стивом) Уиткоффом. Я бы сказал, что американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию. Американцы, естественно, знают о том, что мы объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы и, наверное, многие отметили, что вчера президент (США Дональд) Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства", - сказал Ушаков.
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сша, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, в мире
США, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: США знают позицию России по Украине и понимают, как достичь мира

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы в урегулировании конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Отвечая на вопрос, обсуждаются ли в ходе контактов РФ и США те условия урегулирования, которые президент России Владимир Путин выдвинул в июне 2024 года, Ушаков сказал: "Они обсуждаются, естественно, мы обсуждаем и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях".
"Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июне прошлого года, она подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США (Стивом) Уиткоффом. Я бы сказал, что американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию. Американцы, естественно, знают о том, что мы объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы и, наверное, многие отметили, что вчера президент (США Дональд) Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства", - сказал Ушаков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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СШАРоссияУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
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