https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015193833.html
УВЗ отправил на СВО новые партии модернизированных танков
УВЗ отправил на СВО новые партии модернизированных танков - РИА Новости, 06.05.2025
УВЗ отправил на СВО новые партии модернизированных танков
Очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" отправлены для российской армии на СВО, в них внесены более 200 изменений, направленных на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:07:00+03:00
2025-05-06T07:07:00+03:00
2025-05-06T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
владимир артяков
александр потапов
уралвагонзавод
ростех
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" отправлены для российской армии на СВО, в них внесены более 200 изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и подвижности, сообщила пресс-служба концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ). "Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" в преддверии Дня Победы поставил очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" для российской армии. Проводить своих "потомков" на место отправки приехал знаменитый танк Победы Т-34-85", - говорится в сообщении. Отмечается, что за три года в конструкцию боевых машин "Уралвагонзавода" внесено порядка 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и подвижности. Поэтому танки Т-72Б3М и Т-90М новых партий значительно отличаются от тех, что поставлялись для российской армии до начала СВО. На бронемашины устанавливаются средства РЭБ для подавления беспилотников, все машины оснащаются сетками против FPV-дронов и резиноармированной защитой, которая устанавливается на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек. "Российские машины Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ максимально приспособлены к современным условиям боя. По совокупности показателей их можно считать лучшими серийными танками в мире. Это результат слаженной работы большого коллектива сотрудников предприятий "Ростеха" – разработчиков и конструкторов, инженеров и технологов, рабочих промышленных линий, ремонтных групп. В корпорации выстроена гибкая система производства и модернизации бронетехники. Она позволила, с одной стороны, во много раз нарастить выпуск сложнейших машин, а с другой – обеспечивает оперативные изменения в технике, если этого требуют реальные условия. Такой адаптивной системы больше нет ни у кого в мире", – отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, которого цитирует пресс-служба. Подчеркивается, что, как и в годы Великой Отечественной войны, когда конструкторы и технологи прикладывали максимум усилий, чтобы улучшить "тридцатьчетверку", сегодня сотрудники "Уралвагонзавода" продолжают непрерывно совершенствовать бронетехнику с учетом пожеланий танкистов. Специалисты находятся в постоянном контакте с танковыми подразделениями, инженеры УВЗ, в частности, работают над дальнейшим развитием защиты – как пассивной, так и активной, а также над повышением эксплуатационных и технических характеристик боевых машин. "В преддверии Дня Победы невозможно не провести параллели между прошлым и настоящим. Когда-то, стартовав с нулевого уровня, отечественная танковая промышленность всего за два десятилетия создала танк Т-34. Он и сегодня считается шедевром конструкторской мысли, определившим путь российского танкостроения на долгие годы вперед. По совокупности важнейших параметров – маневр, огонь, броня и технологичность – Т-34 не имел равных и заслуженно был признан лучшим средним танком Второй мировой войны. Танк Т-90М "Прорыв", созданный "Уралвагонзаводом" в кооперации со многими партнерами, президент России назвал лучшим в мире. Как и его легендарный предок, Т-90М отличается технологичностью, простотой в управлении и эксплуатации, высочайшей ремонтопригодностью", – отметил гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов. Отмечается, что большой вклад в создание модернизированных образцов боевых машин вносят ремонтные бригады "Уралвагонзавода", которые восстанавливают технику в непосредственной близости от передовой. Еще в 1942 году "в целях лучшего освоения кадрами Красной Армии выпускаемых заводом машин, правильной их эксплуатации и организации работ по восстановлению" на предприятии был создан эксплуатационно-рекламационный отдел, сотрудники которого только за первые шесть месяцев работы восстановили 106 поврежденных танков Т-34 и 23 танка КВ. Сегодня ремонтные бригады УВЗ, как и в годы Великой Отечественной войны, работают в тесном контакте с технологами и конструкторами и оперативно передают им информацию из войск, на базе их данных машины дорабатываются по части надежности и защищенности. "Сотрудники "Уралвагонзавода", как и их предшественники во время Великой Отечественной, трудятся в круглосуточном режиме, постоянно наращивая выпуск бронемашин и их поставки в войска. Несмотря на то, что танки и другие боевые машины становятся все более наукоемкими и сложными, работники оперативно реагируют на все изменения и возрастающую трудоемкость, проявляя высочайший профессионализм и ответственность при производстве военной техники", - отметили в концерне.
https://ria.ru/20240814/ssha-1966185108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, владимир артяков, александр потапов, уралвагонзавод, ростех, т-90м, т-72б3м, т-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Артяков, Александр Потапов, Уралвагонзавод, Ростех, Т-90М, Т-72Б3М, Т-34
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" отправлены для российской армии на СВО, в них внесены более 200 изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и подвижности, сообщила пресс-служба концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ).
"Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех
" в преддверии Дня Победы поставил очередные партии танков Т-72Б3
М и Т-90
М "Прорыв" для российской армии. Проводить своих "потомков" на место отправки приехал знаменитый танк Победы Т-3
4-85", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за три года в конструкцию боевых машин "Уралвагонзавода
" внесено порядка 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и подвижности. Поэтому танки Т-72Б3М и Т-90М новых партий значительно отличаются от тех, что поставлялись для российской армии до начала СВО. На бронемашины устанавливаются средства РЭБ для подавления беспилотников, все машины оснащаются сетками против FPV-дронов и резиноармированной защитой, которая устанавливается на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.
"Российские машины Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ максимально приспособлены к современным условиям боя. По совокупности показателей их можно считать лучшими серийными танками в мире. Это результат слаженной работы большого коллектива сотрудников предприятий "Ростеха" – разработчиков и конструкторов, инженеров и технологов, рабочих промышленных линий, ремонтных групп. В корпорации выстроена гибкая система производства и модернизации бронетехники. Она позволила, с одной стороны, во много раз нарастить выпуск сложнейших машин, а с другой – обеспечивает оперативные изменения в технике, если этого требуют реальные условия. Такой адаптивной системы больше нет ни у кого в мире", – отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков
, которого цитирует пресс-служба.
Подчеркивается, что, как и в годы Великой Отечественной войны, когда конструкторы и технологи прикладывали максимум усилий, чтобы улучшить "тридцатьчетверку", сегодня сотрудники "Уралвагонзавода" продолжают непрерывно совершенствовать бронетехнику с учетом пожеланий танкистов. Специалисты находятся в постоянном контакте с танковыми подразделениями, инженеры УВЗ, в частности, работают над дальнейшим развитием защиты – как пассивной, так и активной, а также над повышением эксплуатационных и технических характеристик боевых машин.
"В преддверии Дня Победы невозможно не провести параллели между прошлым и настоящим. Когда-то, стартовав с нулевого уровня, отечественная танковая промышленность всего за два десятилетия создала танк Т-34. Он и сегодня считается шедевром конструкторской мысли, определившим путь российского танкостроения на долгие годы вперед. По совокупности важнейших параметров – маневр, огонь, броня и технологичность – Т-34 не имел равных и заслуженно был признан лучшим средним танком Второй мировой войны. Танк Т-90М "Прорыв", созданный "Уралвагонзаводом" в кооперации со многими партнерами, президент России
назвал лучшим в мире. Как и его легендарный предок, Т-90М отличается технологичностью, простотой в управлении и эксплуатации, высочайшей ремонтопригодностью", – отметил гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов
.
Отмечается, что большой вклад в создание модернизированных образцов боевых машин вносят ремонтные бригады "Уралвагонзавода", которые восстанавливают технику в непосредственной близости от передовой. Еще в 1942 году "в целях лучшего освоения кадрами Красной Армии выпускаемых заводом машин, правильной их эксплуатации и организации работ по восстановлению" на предприятии был создан эксплуатационно-рекламационный отдел, сотрудники которого только за первые шесть месяцев работы восстановили 106 поврежденных танков Т-34 и 23 танка КВ.
Сегодня ремонтные бригады УВЗ, как и в годы Великой Отечественной войны, работают в тесном контакте с технологами и конструкторами и оперативно передают им информацию из войск, на базе их данных машины дорабатываются по части надежности и защищенности.
"Сотрудники "Уралвагонзавода", как и их предшественники во время Великой Отечественной, трудятся в круглосуточном режиме, постоянно наращивая выпуск бронемашин и их поставки в войска. Несмотря на то, что танки и другие боевые машины становятся все более наукоемкими и сложными, работники оперативно реагируют на все изменения и возрастающую трудоемкость, проявляя высочайший профессионализм и ответственность при производстве военной техники", - отметили в концерне.