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Один из напавших на полицейских в Дагестане ликвидирован, второй в больнице
Один из напавших на полицейских в Дагестане ликвидирован, второй в больнице - РИА Новости, 06.05.2025
Один из напавших на полицейских в Дагестане ликвидирован, второй в больнице
Один из двух напавших в понедельник на сотрудников полиции в Махачкале был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:45:00+03:00
2025-05-06T13:45:00+03:00
2025-05-06T13:45:00+03:00
происшествия
махачкала
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сергей меликов
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Один из двух напавших в понедельник на сотрудников полиции в Махачкале был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. В понедельник вечером в пресс-службе МВД республики опровергли информацию о том, что напавших было четверо, сообщив, что двое "были нейтрализованы". "Один из нападавших был ликвидирован, другой ранен, находится в медучреждении", - сказала собеседница агентства. В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских. По последним данным минздрава республики, двое раненых, один из которых сотрудник полиции, в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного полицейского и 17-летней девушки, медики расценивают как среднетяжелое, их жизни ничто не угрожает.
https://ria.ru/20250506/mahachkala-2015258400.html
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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф), нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Один из напавших на полицейских в Дагестане ликвидирован, второй в больнице
СК: один из двух напавших на полицейских в Махачкале ликвидирован, второй ранен