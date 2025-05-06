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Шойгу прокомментировал отход США от глобалистской идеологии - РИА Новости, 06.05.2025
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00:32 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015173581.html
Шойгу прокомментировал отход США от глобалистской идеологии
Шойгу прокомментировал отход США от глобалистской идеологии - РИА Новости, 06.05.2025
Шойгу прокомментировал отход США от глобалистской идеологии
Правота позиции российского руководства по Украине нашла отражение в отходе США от глобалистской леволиберальной идеологии в своей внешней политике, заявил... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:32:00+03:00
2025-05-06T00:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правота позиции российского руководства по Украине нашла отражение в отходе США от глобалистской леволиберальной идеологии в своей внешней политике, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты". Принятое российским руководством для купирования внешних угроз РФ решение о специальной военной операции на Украине и ее ход "существенно повлияли на расклад сил в глобальном масштабе", отметил Шойгу. По его словам, сформировалось мировое большинство государств, которые по примеру России не желают мириться с "порядком, основанным на правилах", грубо навязываемым Западом. "Ускорились процессы формирования многополярного мира. Правота занятой российским руководством позиции нашла отражение в отходе Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике", - подчеркнул Шойгу. "Однако в США отнюдь не отказываются от своих имперских амбиций и во главу угла ставят жесткое политико-экономическое давление вплоть до применения военной силы с целью подчинить другие страны американским национальным интересам", - добавил он.
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россия, украина, сша, сергей шойгу, в мире
Россия, Украина, США, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу прокомментировал отход США от глобалистской идеологии

Шойгу: отход США от глобалистской идеологии связан с правотой России по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правота позиции российского руководства по Украине нашла отражение в отходе США от глобалистской леволиберальной идеологии в своей внешней политике, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты".
Принятое российским руководством для купирования внешних угроз РФ решение о специальной военной операции на Украине и ее ход "существенно повлияли на расклад сил в глобальном масштабе", отметил Шойгу.
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По его словам, сформировалось мировое большинство государств, которые по примеру России не желают мириться с "порядком, основанным на правилах", грубо навязываемым Западом. "Ускорились процессы формирования многополярного мира. Правота занятой российским руководством позиции нашла отражение в отходе Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике", - подчеркнул Шойгу.
"Однако в США отнюдь не отказываются от своих имперских амбиций и во главу угла ставят жесткое политико-экономическое давление вплоть до применения военной силы с целью подчинить другие страны американским национальным интересам", - добавил он.
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