https://ria.ru/20250506/shojgu-2015173439.html

Шойгу провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной

Шойгу провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной - РИА Новости, 06.05.2025

Шойгу провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной

Российская специальная военная операция особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в Великую Отечественную РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:31:00+03:00

2025-05-06T00:31:00+03:00

2025-05-06T00:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

украина

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская специальная военная операция особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в Великую Отечественную войну, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты"."День нашей общей Великой Победы, 80-летие которой мы отмечаем в 2025 году, - эпохальное событие, важнейшая веха в истории триумфа русского духа и советского патриотизма. Это день памяти и "праздник со слезами на глазах" практически для каждой российской семьи. Мы с любовью и благодарностью вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражения, чествуем ветеранов, отдаем им дань глубокого уважения и признательности за их мужество, готовность к самопожертвованию и верность Родине", - написал он."Специальная военная операция по денацификации Украины особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в страшные 1941-1945 годы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015173034.html

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россия, украина, сергей шойгу, в мире