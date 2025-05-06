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Шойгу провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:31 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015173439.html
Шойгу провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной
Шойгу провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной - РИА Новости, 06.05.2025
Шойгу провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной
Российская специальная военная операция особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в Великую Отечественную РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:31:00+03:00
2025-05-06T00:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
украина
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская специальная военная операция особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в Великую Отечественную войну, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты"."День нашей общей Великой Победы, 80-летие которой мы отмечаем в 2025 году, - эпохальное событие, важнейшая веха в истории триумфа русского духа и советского патриотизма. Это день памяти и "праздник со слезами на глазах" практически для каждой российской семьи. Мы с любовью и благодарностью вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражения, чествуем ветеранов, отдаем им дань глубокого уважения и признательности за их мужество, готовность к самопожертвованию и верность Родине", - написал он."Специальная военная операция по денацификации Украины особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в страшные 1941-1945 годы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015173034.html
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россия, украина, сергей шойгу, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Украина, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной

Шойгу: СВО особо высветила значение подвига народа СССР в ВОВ

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская специальная военная операция особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в Великую Отечественную войну, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты".
"День нашей общей Великой Победы, 80-летие которой мы отмечаем в 2025 году, - эпохальное событие, важнейшая веха в истории триумфа русского духа и советского патриотизма. Это день памяти и "праздник со слезами на глазах" практически для каждой российской семьи. Мы с любовью и благодарностью вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражения, чествуем ветеранов, отдаем им дань глубокого уважения и признательности за их мужество, готовность к самопожертвованию и верность Родине", - написал он.
"Специальная военная операция по денацификации Украины особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в страшные 1941-1945 годы", - подчеркнул он.
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу
00:28
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияУкраинаСергей ШойгуВ мире
 
 
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