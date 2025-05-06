Шойгу объяснил, на что пошел Запад, оказывая помощь Киеву
Шойгу назвал помощь Западом Киеву самым ярким примером нарушения Устава ООН
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал оказание военной, разведывательной и финансовой помощи киевскому режиму самым ярким примером нарушения Западом основополагающих принципов устава ООН.
Одним из важнейших итогов Второй мировой войны стало создание Организации Объединенных Наций — международно признанного института поддержания стабильности в мире, написал Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты".
"Спустя 80 лет его (международно признанный институт - ред.) тоже пытаются подвергнуть реформированию с реваншистским уклоном. Подтверждение тому - многочисленные примеры нарушения странами Запада основополагающих принципов Устава ООН, таких как независимость и суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров. Наиболее яркий пример — оказание военной, разведывательной и финансовой помощи неофашистскому киевскому режиму", - подчеркнул Шойгу.
По его словам, в этом же ряду - бомбежки Сербии, оккупация Ирака, уничтожение государственности в Ливии. "Для псевдообоснования этих преступных действий применялись откровенно лживые предлоги и грубое манипулирование мандатом Совета Безопасности ООН. Результат известен — страдания людей, разрушения, хаос", - добавил секретарь СБ РФ.
"Возрождение реваншизма является инструментом политики Запада, мечтающего добиться доминирования в мировых делах, навязать свою исключительность, иметь возможность в одностороннем порядке использовать военную силу. Подобные подходы противоречат принципам, на которых основана Организация Объединенных Наций, и вступают в конфликт с объективной тенденцией к формированию человечеством многополярного мира", - отметил Шойгу.
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