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Шойгу объяснил, на что пошел Запад, оказывая помощь Киеву - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:20 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015171895.html
Шойгу объяснил, на что пошел Запад, оказывая помощь Киеву
Шойгу объяснил, на что пошел Запад, оказывая помощь Киеву - РИА Новости, 06.05.2025
Шойгу объяснил, на что пошел Запад, оказывая помощь Киеву
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал оказание военной, разведывательной и финансовой помощи киевскому режиму самым ярким примером нарушения... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:20:00+03:00
2025-05-06T00:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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ирак
сергей шойгу
оон
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал оказание военной, разведывательной и финансовой помощи киевскому режиму самым ярким примером нарушения Западом основополагающих принципов устава ООН. Одним из важнейших итогов Второй мировой войны стало создание Организации Объединенных Наций — международно признанного института поддержания стабильности в мире, написал Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты". "Спустя 80 лет его (международно признанный институт - ред.) тоже пытаются подвергнуть реформированию с реваншистским уклоном. Подтверждение тому - многочисленные примеры нарушения странами Запада основополагающих принципов Устава ООН, таких как независимость и суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров. Наиболее яркий пример — оказание военной, разведывательной и финансовой помощи неофашистскому киевскому режиму", - подчеркнул Шойгу. По его словам, в этом же ряду - бомбежки Сербии, оккупация Ирака, уничтожение государственности в Ливии. "Для псевдообоснования этих преступных действий применялись откровенно лживые предлоги и грубое манипулирование мандатом Совета Безопасности ООН. Результат известен — страдания людей, разрушения, хаос", - добавил секретарь СБ РФ. "Возрождение реваншизма является инструментом политики Запада, мечтающего добиться доминирования в мировых делах, навязать свою исключительность, иметь возможность в одностороннем порядке использовать военную силу. Подобные подходы противоречат принципам, на которых основана Организация Объединенных Наций, и вступают в конфликт с объективной тенденцией к формированию человечеством многополярного мира", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20250506/nato-2015170679.html
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в мире, россия, сербия, ирак, сергей шойгу, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сербия, Ирак, Сергей Шойгу, ООН
Шойгу объяснил, на что пошел Запад, оказывая помощь Киеву

Шойгу назвал помощь Западом Киеву самым ярким примером нарушения Устава ООН

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал оказание военной, разведывательной и финансовой помощи киевскому режиму самым ярким примером нарушения Западом основополагающих принципов устава ООН.
Одним из важнейших итогов Второй мировой войны стало создание Организации Объединенных Наций — международно признанного института поддержания стабильности в мире, написал Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты".
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу
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"Спустя 80 лет его (международно признанный институт - ред.) тоже пытаются подвергнуть реформированию с реваншистским уклоном. Подтверждение тому - многочисленные примеры нарушения странами Запада основополагающих принципов Устава ООН, таких как независимость и суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров. Наиболее яркий пример — оказание военной, разведывательной и финансовой помощи неофашистскому киевскому режиму", - подчеркнул Шойгу.
По его словам, в этом же ряду - бомбежки Сербии, оккупация Ирака, уничтожение государственности в Ливии. "Для псевдообоснования этих преступных действий применялись откровенно лживые предлоги и грубое манипулирование мандатом Совета Безопасности ООН. Результат известен — страдания людей, разрушения, хаос", - добавил секретарь СБ РФ.
"Возрождение реваншизма является инструментом политики Запада, мечтающего добиться доминирования в мировых делах, навязать свою исключительность, иметь возможность в одностороннем порядке использовать военную силу. Подобные подходы противоречат принципам, на которых основана Организация Объединенных Наций, и вступают в конфликт с объективной тенденцией к формированию человечеством многополярного мира", - отметил Шойгу.
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22 июня 2022, 17:18
 
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