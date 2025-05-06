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Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом - РИА Новости, 06.05.2025
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21:17 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/samolet-2015396473.html
Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом
Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом - РИА Новости, 06.05.2025
Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом
Авиакомпания Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом до 13 мая на фоне эскалации ситуации в регионе, говорится в заявлении,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:17:00+03:00
2025-05-06T21:17:00+03:00
в мире
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париж
air france
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Авиакомпания Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом до 13 мая на фоне эскалации ситуации в регионе, говорится в заявлении, распространенном во вторник организацией. Air France 4 мая сообщила о приостановке всех полетов в Израиль до вторника. "Ввиду ситуации в плане безопасности в пункте назначения Air France продлевает приостановку сообщения между (аэропортом - ред.) "Париж - Шарль-де-Голль" и Тель-Авивом до вторника 13 мая включительно", - приводит газета Figaro заявление авиакомпании. Во вторник израильские истребители нанесли удары по аэропорту Саны, электростанциям в йеменской столице, хранилищам топлива и цементному заводу "Аль-Имран" к северу от йеменской столицы в ответ на ракетный обстрел аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле со стороны хуситов, совершенный 4 мая. С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля, в свою очередь, провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.
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в мире, израиль, тель-авив, париж, air france, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Париж, Air France, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом

Air France продлила приостановку авиасообщения Париж —Тель-Авив до 13 мая

© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Самолеты Air France . Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Авиакомпания Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом до 13 мая на фоне эскалации ситуации в регионе, говорится в заявлении, распространенном во вторник организацией.
Air France 4 мая сообщила о приостановке всех полетов в Израиль до вторника.
"Ввиду ситуации в плане безопасности в пункте назначения Air France продлевает приостановку сообщения между (аэропортом - ред.) "Париж - Шарль-де-Голль" и Тель-Авивом до вторника 13 мая включительно", - приводит газета Figaro заявление авиакомпании.
Во вторник израильские истребители нанесли удары по аэропорту Саны, электростанциям в йеменской столице, хранилищам топлива и цементному заводу "Аль-Имран" к северу от йеменской столицы в ответ на ракетный обстрел аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле со стороны хуситов, совершенный 4 мая.
С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля, в свою очередь, провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.
Самолет Airbus A380 авиакомпании Air France - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Air France приостановила полеты над Пакистаном
5 мая, 14:45
 
В миреИзраильТель-АвивПарижAir FranceАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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