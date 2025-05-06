https://ria.ru/20250506/samolet-2015396473.html

Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом

Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом - РИА Новости, 06.05.2025

Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом

Авиакомпания Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом до 13 мая на фоне эскалации ситуации в регионе, говорится в заявлении,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:17:00+03:00

2025-05-06T21:17:00+03:00

2025-05-06T21:17:00+03:00

в мире

израиль

тель-авив

париж

air france

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186977_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_d6f68613ec58353744ea577bbe6d70f5.jpg

ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Авиакомпания Air France продлила приостановку авиасообщения между Парижем и Тель-Авивом до 13 мая на фоне эскалации ситуации в регионе, говорится в заявлении, распространенном во вторник организацией. Air France 4 мая сообщила о приостановке всех полетов в Израиль до вторника. "Ввиду ситуации в плане безопасности в пункте назначения Air France продлевает приостановку сообщения между (аэропортом - ред.) "Париж - Шарль-де-Голль" и Тель-Авивом до вторника 13 мая включительно", - приводит газета Figaro заявление авиакомпании. Во вторник израильские истребители нанесли удары по аэропорту Саны, электростанциям в йеменской столице, хранилищам топлива и цементному заводу "Аль-Имран" к северу от йеменской столицы в ответ на ракетный обстрел аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле со стороны хуситов, совершенный 4 мая. С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля, в свою очередь, провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.

https://ria.ru/20250505/pakistan-2015069297.html

израиль

тель-авив

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, париж, air france, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году