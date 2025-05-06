https://ria.ru/20250506/rosstat-2015181190.html

Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров

Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров - РИА Новости, 06.05.2025

Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров

Самый острый дефицит кадров в России испытывают компании в Севастополе, на Чукотке и Камчатке, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:05:00+03:00

2025-05-06T03:05:00+03:00

2025-05-06T03:05:00+03:00

россия

севастополь

чукотка

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самый острый дефицит кадров в России испытывают компании в Севастополе, на Чукотке и Камчатке, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в 2 года, свежие данные представлены за 2024 год. Данные приведены без учета новых регионов РФ. В целом по России в средних и крупных компаниях не закрыто 7,6% позиций, в 29 российских регионах показатель выше, в 56 - столько же или меньше. При этом лишь в одном регионе, Ингушетии, потребность в кадрах составляет менее 1% от общего числа рабочих мест. В Севастополе, согласно данным ведомства, вакантно 16,3% всех рабочих мест, на Чукотке - 12,1%, Камчатке - 11,9%. Значительную нехватку кадров также испытывают компании в Московской (11%) и Магаданской (10,7%) областях. Среди регионов с наиболее острым дефицитом персонала находятся Ленинградская область, Еврейская автономная область и Приморский край - здесь вакантно 9,9% рабочих позиций, Ростовская область, Забайкальский и Краснодарский края - 9,8%. Потребность в кадрах Тверской области составляет 9,7%, Москвы - 9,4%. В зависимости от нехватки профессиональной группы наиболее дефицитные регионы немного разнятся. Например, специалистов высшей квалификации больше всего не хватает на Чукотке, служащих, занятых подготовкой и оформлением документации, - в Ярославской области, квалифицированных работников АПК - в Забайкальском крае, квалифицированных рабочих в промышленности - на Камчатке, неквалифицированных рабочих - в Севастополе.

https://ria.ru/20250504/zarplaty-2014832169.html

https://ria.ru/20241127/gosduma-1986042512.html

россия

севастополь

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, чукотка, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество