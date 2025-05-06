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Путин и Мадуро подпишут договор о сотрудничестве, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
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16:08 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rossija-2015307359.html
Путин и Мадуро подпишут договор о сотрудничестве, заявил Ушаков
Путин и Мадуро подпишут договор о сотрудничестве, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Мадуро подпишут договор о сотрудничестве, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:08:00+03:00
2025-05-06T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "С учетом качественного углубления российско-венесуэльских отношений для закрепления их особого характера согласован межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Этот договор завтра президенты подпишут по итогам переговоров", - сказал Ушаков. Мадуро 7 мая приедет в Россию с официальным визитом. Он проведет переговоры с Путиным, а затем останется в России и примет участие в праздновании 80-летия Победы.
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, юрий ушаков, в мире
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Мадуро подпишут договор о сотрудничестве, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Мадуро подпишут договор о стратегическом партнерстве

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"С учетом качественного углубления российско-венесуэльских отношений для закрепления их особого характера согласован межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Этот договор завтра президенты подпишут по итогам переговоров", - сказал Ушаков.
Мадуро 7 мая приедет в Россию с официальным визитом. Он проведет переговоры с Путиным, а затем останется в России и примет участие в праздновании 80-летия Победы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая
12 апреля, 12:24
 
РоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроЮрий УшаковВ мире
 
 
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