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Восемьдесят Вечных огней зажглись в России в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:48 06.05.2025 (обновлено: 12:15 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/rossija-2015232693.html
Восемьдесят Вечных огней зажглись в России в преддверии Дня Победы
Восемьдесят Вечных огней зажглись в России в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Восемьдесят Вечных огней зажглись в России в преддверии Дня Победы
Восемьдесят мемориалов Вечный огонь во вторник одновременно зажжены в различных регионах России в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:48:00+03:00
2025-05-06T12:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
россия
камчатка
александр беглов
газпром
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Восемьдесят мемориалов Вечный огонь во вторник одновременно зажжены в различных регионах России в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Центральной площадкой церемонии стал мемориал "Журавли" в Невском районе Санкт-Петербурга. На его месте ранее находилось Невское кладбище. В годы блокады здесь в братских могилах было захоронено около 50 тысяч ленинградцев, как мирных жителей, так и защитников города. "Сегодня - главное событие большой всероссийский акции "Храним огонь Победы"... Мы зажигаем Вечные огни на мемориальных комплексах по всей России, от Камчатки до Калининграда", - сказал в ходе церемонии генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что для города стало большой честью стать центральной площадкой церемонии зажжения мемориалов Вечный огонь. По его словам, эта всероссийская акция стала данью памяти всех, кто защищал и защищает нашу страну. "Газпром" в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне реализовал всероссийскую акцию "Храним огонь Победы" по подключению к природному газу мемориальных комплексов по всей стране.
https://ria.ru/20250505/ogon-2015136928.html
https://ria.ru/20250404/lutugino-2009330576.html
санкт-петербург
россия
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общество, санкт-петербург, россия, камчатка, александр беглов, газпром, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Камчатка, Александр Беглов, Газпром, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Восемьдесят Вечных огней зажглись в России в преддверии Дня Победы

Восемьдесят Вечных огней одновременно зажглись в России в преддверии Дня Победы

© РИА Новости / Антон Матросов | Перейти в медиабанкЗажжение Вечного огня на мемориальном комплексе "Журавли" в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы"
Зажжение Вечного огня на мемориальном комплексе Журавли в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийской акции Храним огонь Победы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Антон Матросов
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Зажжение Вечного огня на мемориальном комплексе "Журавли" в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Восемьдесят мемориалов Вечный огонь во вторник одновременно зажжены в различных регионах России в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Центральной площадкой церемонии стал мемориал "Журавли" в Невском районе Санкт-Петербурга. На его месте ранее находилось Невское кладбище. В годы блокады здесь в братских могилах было захоронено около 50 тысяч ленинградцев, как мирных жителей, так и защитников города.
Торжественная церемония переноса частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата к стеле Чекистам-разведчикам, отдавшим жизнь за Родину на территории штаб-квартиры СВР в Ясенево - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Вечный огонь зажгли в штаб-квартире СВР к 80-летию Победы
Вчера, 18:26
"Сегодня - главное событие большой всероссийский акции "Храним огонь Победы"... Мы зажигаем Вечные огни на мемориальных комплексах по всей России, от Камчатки до Калининграда", - сказал в ходе церемонии генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что для города стало большой честью стать центральной площадкой церемонии зажжения мемориалов Вечный огонь. По его словам, эта всероссийская акция стала данью памяти всех, кто защищал и защищает нашу страну.
"Газпром" в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне реализовал всероссийскую акцию "Храним огонь Победы" по подключению к природному газу мемориальных комплексов по всей стране.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы
4 апреля, 14:28
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСанкт-ПетербургРоссияКамчаткаАлександр БегловГазпром80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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