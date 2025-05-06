https://ria.ru/20250506/rossija-2015232693.html

Восемьдесят Вечных огней зажглись в России в преддверии Дня Победы

Восемьдесят Вечных огней зажглись в России в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Восемьдесят Вечных огней зажглись в России в преддверии Дня Победы

Восемьдесят мемориалов Вечный огонь во вторник одновременно зажжены в различных регионах России в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:48:00+03:00

2025-05-06T11:48:00+03:00

2025-05-06T12:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

санкт-петербург

россия

камчатка

александр беглов

газпром

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Восемьдесят мемориалов Вечный огонь во вторник одновременно зажжены в различных регионах России в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Центральной площадкой церемонии стал мемориал "Журавли" в Невском районе Санкт-Петербурга. На его месте ранее находилось Невское кладбище. В годы блокады здесь в братских могилах было захоронено около 50 тысяч ленинградцев, как мирных жителей, так и защитников города. "Сегодня - главное событие большой всероссийский акции "Храним огонь Победы"... Мы зажигаем Вечные огни на мемориальных комплексах по всей России, от Камчатки до Калининграда", - сказал в ходе церемонии генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что для города стало большой честью стать центральной площадкой церемонии зажжения мемориалов Вечный огонь. По его словам, эта всероссийская акция стала данью памяти всех, кто защищал и защищает нашу страну. "Газпром" в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне реализовал всероссийскую акцию "Храним огонь Победы" по подключению к природному газу мемориальных комплексов по всей стране.

https://ria.ru/20250505/ogon-2015136928.html

https://ria.ru/20250404/lutugino-2009330576.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, россия, камчатка, александр беглов, газпром, 80-летие победы в великой отечественной войне