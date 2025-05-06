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Над местами боев на Балтике состоится музыкальный авиарейс - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:00 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/reys-2015170505.html
Над местами боев на Балтике состоится музыкальный авиарейс
Над местами боев на Балтике состоится музыкальный авиарейс - РИА Новости, 06.05.2025
Над местами боев на Балтике состоится музыкальный авиарейс
Авиарейс из Москвы в Калининград над Ленинградом и местами боев в Балтийском море состоится 7 мая, пассажиры вместе с Государственным Кремлёвским духовым... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:00:00+03:00
2025-05-06T00:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
калининград
уральские авиалинии
россия
общество
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Авиарейс из Москвы в Калининград над Ленинградом и местами боев в Балтийском море состоится 7 мая, пассажиры вместе с Государственным Кремлёвским духовым оркестром исполнят песни военных лет, сообщила журналистам пресс-служба правительства Калининградской области. Седьмого мая в регионе стартует масштабный музыкально-патриотический проект к 80-летию Великой Победы "Музыка Великого подвига", в котором примет участие Государственный Кремлёвский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России, полковника Игоря Шевернева. "Цикл мероприятий откроет уникальный музыкальный перелёт – рейс из Москвы в Калининград авиакомпании "Уральские авиалинии": над местами боевой славы – над Балтийским морем и Ленинградом – пассажиры вместе с оркестром и вокалистами исполнят легендарные песни Победы", - говорится в сообщении. Восьмого мая в "Янтарь-холле" города Светлогорска пройдет торжественный концерт для медиков, военнослужащих и жителей Калининградской области. В День Победы в рамках проекта состоятся два концерта: на открытой площадке сразу после парада Победы и в 20.30 (21.30 мск) на берегу реки Неман.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Калининград, Уральские авиалинии, Россия, Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Туризм, Новости - Туризм
Над местами боев на Балтике состоится музыкальный авиарейс

Над местами боев на Балтике состоится музыкальный рейс из Москвы в Калининград

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Авиарейс из Москвы в Калининград над Ленинградом и местами боев в Балтийском море состоится 7 мая, пассажиры вместе с Государственным Кремлёвским духовым оркестром исполнят песни военных лет, сообщила журналистам пресс-служба правительства Калининградской области.
Седьмого мая в регионе стартует масштабный музыкально-патриотический проект к 80-летию Великой Победы "Музыка Великого подвига", в котором примет участие Государственный Кремлёвский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России, полковника Игоря Шевернева.
Участники автопробега в честь 80-летия Победы из Владивостока в Далянь посетили мемориал советским воинам в Шэньяне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне
24 апреля, 06:07
"Цикл мероприятий откроет уникальный музыкальный перелёт – рейс из Москвы в Калининград авиакомпании "Уральские авиалинии": над местами боевой славы – над Балтийским морем и Ленинградом – пассажиры вместе с оркестром и вокалистами исполнят легендарные песни Победы", - говорится в сообщении.
Восьмого мая в "Янтарь-холле" города Светлогорска пройдет торжественный концерт для медиков, военнослужащих и жителей Калининградской области. В День Победы в рамках проекта состоятся два концерта: на открытой площадке сразу после парада Победы и в 20.30 (21.30 мск) на берегу реки Неман.
Как прошел старт проекта "Города-герои – города героев" в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Церемония прошла на площади Дорогомиловская застава. На мероприятии собрались студенты, кадеты, музыканты духового оркестра, члены молодежного парламента Москвы. Также среди присутствующих были Герои Российской Федерации и Советского Союза, депутаты Московской городской думы, представители патриотических организаций.

Митинг перед стартом патриотического проекта Города-герои – города героев у обелиска Москва – город-герой на площади Дорогомиловская Застава в Москве

Церемония прошла на площади Дорогомиловская застава. На мероприятии собрались студенты, кадеты, музыканты духового оркестра, члены молодежного парламента Москвы. Также среди присутствующих были Герои Российской Федерации и Советского Союза, депутаты Московской городской думы, представители патриотических организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

"Сегодня мы отсюда, от стелы “Москва – город-герой”, даем старт автопробегу “Города-герои – города героев”", – рассказал журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выступает перед церемонией возложения цветов и венков в рамках старта патриотического проекта Города-герои – города героев у обелиска Москва – город-герой на площади Дорогомиловская Застава в Москве

"Сегодня мы отсюда, от стелы “Москва – город-герой”, даем старт автопробегу “Города-герои – города героев”", – рассказал журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Инициативу Московской городской думы поддержали и в Белоруссии. На церемонии открытия присутствовал председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович.

Инициативу Московской городской думы поддержали и в Белоруссии. На церемонии открытия присутствовал председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович

Инициативу Московской городской думы поддержали и в Белоруссии. На церемонии открытия присутствовал председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
3 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В пробеге участвуют автомобили "Москвич", на которых нанесены названия городов-героев.

В пробеге участвуют автомобили Москвич, на которых нанесены названия городов-герое

В пробеге участвуют автомобили "Москвич", на которых нанесены названия городов-героев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к обелиску "Москва – Город-герой".

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к обелиску Москва – Город-герой

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к обелиску "Москва – Город-герой".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Московской городской думы Алексей Шапошников (в центре) возлагает цветы к обелиску "Москва – город-герой".
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (в центре) возлагает цветы к обелиску Москва – город-герой
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (в центре) возлагает цветы к обелиску "Москва – город-герой".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДесять новых автомобилей "Москвич" проехали в день открытия проекта по Садовому кольцу.
Десять новых автомобилей Москвич проехали в день открытия проекта по Садовому кольцу
Десять новых автомобилей "Москвич" проехали в день открытия проекта по Садовому кольцу.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 10
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ город-герой Мурманск направится Герой России, депутат Московской городской думы Аркадий Корольков. "Сегодня мы с вами даем старт событию, которое, я думаю, будет уже не просто акцией, а таким событием, которое будет проходить ежегодно", – отметил он.
В город-герой Мурманск направится Герой России, депутат Московской городской думы Аркадий Корольков. Сегодня мы с вами даем старт событию, которое, я думаю, будет уже не просто акцией, а таким событием, которое будет проходить ежегодно, – отметил он
В город-герой Мурманск направится Герой России, депутат Московской городской думы Аркадий Корольков. "Сегодня мы с вами даем старт событию, которое, я думаю, будет уже не просто акцией, а таким событием, которое будет проходить ежегодно", – отметил он.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
8 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

"У нас в космосе самое главное – это безопасность экипажа, на втором месте – безопасность станции и потом выполнение полета. Сейчас у нас на первом месте сохранение экипажа – тех, кто участвует в автопробеге, сохранение техники, которая потом пойдет в руки тех людей, кто сейчас защищает нашу родину, и выполнение программы автопробега. Я думаю, что все цели будут достигнуты", – сказал Герой России Олег Артемьев.

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев перед стартом патриотического проекта Города-герои – города героев у обелиска Москва – город-герой на площади Дорогомиловская Застава в Москве

"У нас в космосе самое главное – это безопасность экипажа, на втором месте – безопасность станции и потом выполнение полета. Сейчас у нас на первом месте сохранение экипажа – тех, кто участвует в автопробеге, сохранение техники, которая потом пойдет в руки тех людей, кто сейчас защищает нашу родину, и выполнение программы автопробега. Я думаю, что все цели будут достигнуты", – сказал Герой России Олег Артемьев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтопробег пройдет по трем маршрутам. По ходу пробега в городах-героях пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов к стелам в честь городов-героев и защитников Отечества с участием руководителей региональных органов власти и ветеранов.
Автопробег пройдет по трем маршрутам. По ходу пробега в городах-героях пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов к стелам в честь городов-героев и защитников Отечества с участием руководителей региональных органов власти и ветеранов
Автопробег пройдет по трем маршрутам. По ходу пробега в городах-героях пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов к стелам в честь городов-героев и защитников Отечества с участием руководителей региональных органов власти и ветеранов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Церемония прошла на площади Дорогомиловская застава. На мероприятии собрались студенты, кадеты, музыканты духового оркестра, члены молодежного парламента Москвы. Также среди присутствующих были Герои Российской Федерации и Советского Союза, депутаты Московской городской думы, представители патриотических организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Сегодня мы отсюда, от стелы “Москва – город-герой”, даем старт автопробегу “Города-герои – города героев”", – рассказал журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Инициативу Московской городской думы поддержали и в Белоруссии. На церемонии открытия присутствовал председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
3 из 10

В пробеге участвуют автомобили "Москвич", на которых нанесены названия городов-героев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к обелиску "Москва – Город-герой".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 10
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (в центре) возлагает цветы к обелиску "Москва – город-герой".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 10
Десять новых автомобилей "Москвич" проехали в день открытия проекта по Садовому кольцу.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 10
В город-герой Мурманск направится Герой России, депутат Московской городской думы Аркадий Корольков. "Сегодня мы с вами даем старт событию, которое, я думаю, будет уже не просто акцией, а таким событием, которое будет проходить ежегодно", – отметил он.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
8 из 10

"У нас в космосе самое главное – это безопасность экипажа, на втором месте – безопасность станции и потом выполнение полета. Сейчас у нас на первом месте сохранение экипажа – тех, кто участвует в автопробеге, сохранение техники, которая потом пойдет в руки тех людей, кто сейчас защищает нашу родину, и выполнение программы автопробега. Я думаю, что все цели будут достигнуты", – сказал Герой России Олег Артемьев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 10
Автопробег пройдет по трем маршрутам. По ходу пробега в городах-героях пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов к стелам в честь городов-героев и защитников Отечества с участием руководителей региональных органов власти и ветеранов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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