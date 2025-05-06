https://ria.ru/20250506/reys-2015170505.html

Над местами боев на Балтике состоится музыкальный авиарейс

Над местами боев на Балтике состоится музыкальный авиарейс - РИА Новости, 06.05.2025

Над местами боев на Балтике состоится музыкальный авиарейс

Авиарейс из Москвы в Калининград над Ленинградом и местами боев в Балтийском море состоится 7 мая, пассажиры вместе с Государственным Кремлёвским духовым... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:00:00+03:00

2025-05-06T00:00:00+03:00

2025-05-06T00:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

калининград

уральские авиалинии

россия

общество

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:84:2489:1484_1920x0_80_0_0_ea03089c4d4b004eec0c46c49f5586c5.jpg

КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Авиарейс из Москвы в Калининград над Ленинградом и местами боев в Балтийском море состоится 7 мая, пассажиры вместе с Государственным Кремлёвским духовым оркестром исполнят песни военных лет, сообщила журналистам пресс-служба правительства Калининградской области. Седьмого мая в регионе стартует масштабный музыкально-патриотический проект к 80-летию Великой Победы "Музыка Великого подвига", в котором примет участие Государственный Кремлёвский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России, полковника Игоря Шевернева. "Цикл мероприятий откроет уникальный музыкальный перелёт – рейс из Москвы в Калининград авиакомпании "Уральские авиалинии": над местами боевой славы – над Балтийским морем и Ленинградом – пассажиры вместе с оркестром и вокалистами исполнят легендарные песни Победы", - говорится в сообщении. Восьмого мая в "Янтарь-холле" города Светлогорска пройдет торжественный концерт для медиков, военнослужащих и жителей Калининградской области. В День Победы в рамках проекта состоятся два концерта: на открытой площадке сразу после парада Победы и в 20.30 (21.30 мск) на берегу реки Неман.

https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html

москва

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, калининград, уральские авиалинии, россия, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, туризм, новости - туризм