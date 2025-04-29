Как прошел старт проекта "Города-герои – города героев" в Москве
Церемония прошла на площади Дорогомиловская застава. На мероприятии собрались студенты, кадеты, музыканты духового оркестра, члены молодежного парламента Москвы. Также среди присутствующих были Герои Российской Федерации и Советского Союза, депутаты Московской городской думы, представители патриотических организаций.
Церемония прошла на площади Дорогомиловская застава. На мероприятии собрались студенты, кадеты, музыканты духового оркестра, члены молодежного парламента Москвы. Также среди присутствующих были Герои Российской Федерации и Советского Союза, депутаты Московской городской думы, представители патриотических организаций.
"Сегодня мы отсюда, от стелы “Москва – город-герой”, даем старт автопробегу “Города-герои – города героев”", – рассказал журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
"Сегодня мы отсюда, от стелы “Москва – город-герой”, даем старт автопробегу “Города-герои – города героев”", – рассказал журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Инициативу Московской городской думы поддержали и в Белоруссии. На церемонии открытия присутствовал председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович.
Инициативу Московской городской думы поддержали и в Белоруссии. На церемонии открытия присутствовал председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович.
В пробеге участвуют автомобили "Москвич", на которых нанесены названия городов-героев.
В пробеге участвуют автомобили "Москвич", на которых нанесены названия городов-героев.
Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к обелиску "Москва – Город-герой".
Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к обелиску "Москва – Город-герой".
"У нас в космосе самое главное – это безопасность экипажа, на втором месте – безопасность станции и потом выполнение полета. Сейчас у нас на первом месте сохранение экипажа – тех, кто участвует в автопробеге, сохранение техники, которая потом пойдет в руки тех людей, кто сейчас защищает нашу родину, и выполнение программы автопробега. Я думаю, что все цели будут достигнуты", – сказал Герой России Олег Артемьев.
"У нас в космосе самое главное – это безопасность экипажа, на втором месте – безопасность станции и потом выполнение полета. Сейчас у нас на первом месте сохранение экипажа – тех, кто участвует в автопробеге, сохранение техники, которая потом пойдет в руки тех людей, кто сейчас защищает нашу родину, и выполнение программы автопробега. Я думаю, что все цели будут достигнуты", – сказал Герой России Олег Артемьев.