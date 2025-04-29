Как прошел старт проекта "Города-герои – города героев" в Москве

"У нас в космосе самое главное – это безопасность экипажа, на втором месте – безопасность станции и потом выполнение полета. Сейчас у нас на первом месте сохранение экипажа – тех, кто участвует в автопробеге, сохранение техники, которая потом пойдет в руки тех людей, кто сейчас защищает нашу родину, и выполнение программы автопробега. Я думаю, что все цели будут достигнуты", – сказал Герой России Олег Артемьев.