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Силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в Воронежской области
Около 20 беспилотников уничтожены ночью в Воронежской области, пострадавших и крупных повреждений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:47:00+03:00
2025-05-06T06:47:00+03:00
2025-05-06T06:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 20 беспилотников уничтожены ночью в Воронежской области, пострадавших и крупных повреждений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Всего за минувшую ночь на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены и подавлены около 20 вражеских беспилотников. Пострадавших и крупных повреждений на земле нет", - написал он.Он отметил, что опасность атаки БПЛА, которая была объявлена в понедельник в 20.41 мск и продлилась десять часов, отменена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в Воронежской области
Гусев: силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в Воронежской области