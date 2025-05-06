https://ria.ru/20250506/pvo-2015192659.html

Силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 06.05.2025

Силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в Воронежской области

Около 20 беспилотников уничтожены ночью в Воронежской области, пострадавших и крупных повреждений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:47:00+03:00

2025-05-06T06:47:00+03:00

2025-05-06T06:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 20 беспилотников уничтожены ночью в Воронежской области, пострадавших и крупных повреждений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Всего за минувшую ночь на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены и подавлены около 20 вражеских беспилотников. Пострадавших и крупных повреждений на земле нет", - написал он.Он отметил, что опасность атаки БПЛА, которая была объявлена в понедельник в 20.41 мск и продлилась десять часов, отменена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)