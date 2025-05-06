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Путин и Лула да Силва обсудят ситуацию на Украине
Путин и Лула да Силва обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Лула да Силва обсудят ситуацию на Украине
Президенты РФ и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва проведут в Москве встречу 9 мая, в ходе которой обсудят ситуацию на Украине, заявил во... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:47:00+03:00
2025-05-06T16:47:00+03:00
2025-05-06T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва проведут в Москве встречу 9 мая, в ходе которой обсудят ситуацию на Украине, заявил во вторник на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Бразилия наш по-настоящему приоритетный партнер в Латинской Америке. Хотел бы отметить, что бразильцы приняли у нас эстафету председательства в БРИКС. Мы плотно работаем по этой тематике с бразильскими коллегами, все это будет обсуждаться в ходе встречи. Кроме того, Бразилия, как известно, совместно с Китаем инициировала создание Группы друзей мира по Украине, в состав которой вошли 17 стран. Бразильская деятельность в рамках этой группы также будет обсуждаться в ходе визита, как и вообще ситуация на Украине", - рассказал Ушаков.
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россия, бразилия, украина, юрий ушаков, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, в мире
Россия, Бразилия, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, В мире
Путин и Лула да Силва обсудят ситуацию на Украине
Ушаков: Путин и Лула да Силва обсудят ситуацию на Украине 9 мая