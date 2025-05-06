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Путин в дни 80-летия Победы проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 06.05.2025
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16:42 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/putin-2015319098.html
Путин в дни 80-летия Победы проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами
Путин в дни 80-летия Победы проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 06.05.2025
Путин в дни 80-летия Победы проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами
Президент РФ Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:42:00+03:00
2025-05-06T16:42:00+03:00
россия
москва
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на ногах", сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. "Восьмидесятилетие Победы — это действительно важное событие, и, собственно, международная составляющая, связанная с этим торжеством, продлится четыре дня – 7,8, 9, 10 мая. В эти дни у нас состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию. Президент проведет более 15 двусторонних встреч с соответствующими лидерами, и ряд бесед состоится в формате "на ногах", - рассказал Ушаков. Как сообщил Ушаков, Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
https://ria.ru/20250506/putin-2015317702.html
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россия, москва, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин в дни 80-летия Победы проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами

Ушаков: Путин в дни празднования юбилея Победы проведет более 15 встреч

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на ногах", сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
«
"Восьмидесятилетие Победы — это действительно важное событие, и, собственно, международная составляющая, связанная с этим торжеством, продлится четыре дня – 7,8, 9, 10 мая. В эти дни у нас состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию. Президент проведет более 15 двусторонних встреч с соответствующими лидерами, и ряд бесед состоится в формате "на ногах", - рассказал Ушаков.
Как сообщил Ушаков, Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Путин встретит глав иностранных делегаций перед парадом Победы 9 мая
Вчера, 16:37
 
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