https://ria.ru/20250506/putin-2015319098.html

Путин в дни 80-летия Победы проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами

Путин в дни 80-летия Победы проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 06.05.2025

Путин в дни 80-летия Победы проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами

Президент РФ Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:42:00+03:00

2025-05-06T16:42:00+03:00

2025-05-06T16:42:00+03:00

россия

москва

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на ногах", сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. "Восьмидесятилетие Победы — это действительно важное событие, и, собственно, международная составляющая, связанная с этим торжеством, продлится четыре дня – 7,8, 9, 10 мая. В эти дни у нас состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию. Президент проведет более 15 двусторонних встреч с соответствующими лидерами, и ряд бесед состоится в формате "на ногах", - рассказал Ушаков. Как сообщил Ушаков, Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.

https://ria.ru/20250506/putin-2015317702.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, юрий ушаков, владимир путин