https://ria.ru/20250506/putin-2015317702.html

Путин встретит глав иностранных делегаций перед парадом Победы 9 мая

Путин встретит глав иностранных делегаций перед парадом Победы 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Путин встретит глав иностранных делегаций перед парадом Победы 9 мая

Празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая начнутся с церемонии встречи президентом РФ Владимиром Путиным глав иностранных делегаций,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:37:00+03:00

2025-05-06T16:37:00+03:00

2025-05-06T16:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

юрий ушаков

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая начнутся с церемонии встречи президентом РФ Владимиром Путиным глав иностранных делегаций, после чего они вместе отправятся на Красную площадь на военный парад, который по традиции начнется в 10.00 мск, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Девятое мая - это главный день наших торжеств. Он начинается с церемонии встречи нашим президентом глав иностранных делегаций. Затем они все вместе переходят на Красную площадь, занимают места на трибунах. По традиции в 10.00 начинается военный парад", - сказал Ушаков. После парада, по его словам, запланировано совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и совместное фотографирование. "После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России. Затем череда двухсторонних встреч (президента РФ Владимира Путина - ред.) с иностранными лидерами продолжится", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20241223/ushakov-1990898824.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юрий ушаков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне