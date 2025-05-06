https://ria.ru/20250506/putin-2015317186.html

Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, заявил Ушаков

Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025

Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин 10 мая проведёт переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который будет находится в Москве с официальным визитом,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:35:00+03:00

2025-05-06T16:35:00+03:00

2025-05-06T16:35:00+03:00

вьетнам

россия

москва

то лам

юрий ушаков

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 10 мая проведёт переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который будет находится в Москве с официальным визитом, рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лама будет посещать Россию с официальным визитом 8-11 мая. "Наш президент с ним встречался в июне прошлого года, когда он посетил Ханой. И поскольку это сейчас будет официальный визит, то состоится беседа в узком составе. Затем полноценные российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам переговоров планируется принять совместную декларацию и подписать целый ряд двусторонних документов", - сказал Ушаков. Он отметил, что отношения с Вьетнамом развиваются весьма успешно.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015316052.html

вьетнам

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, россия, москва, то лам, юрий ушаков, владимир путин, в мире