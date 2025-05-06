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Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
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16:35 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/putin-2015317186.html
Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, заявил Ушаков
Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин 10 мая проведёт переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который будет находится в Москве с официальным визитом,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:35:00+03:00
2025-05-06T16:35:00+03:00
вьетнам
россия
москва
то лам
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 10 мая проведёт переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который будет находится в Москве с официальным визитом, рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лама будет посещать Россию с официальным визитом 8-11 мая. "Наш президент с ним встречался в июне прошлого года, когда он посетил Ханой. И поскольку это сейчас будет официальный визит, то состоится беседа в узком составе. Затем полноценные российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам переговоров планируется принять совместную декларацию и подписать целый ряд двусторонних документов", - сказал Ушаков. Он отметил, что отношения с Вьетнамом развиваются весьма успешно.
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015316052.html
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Вьетнам, Россия, Москва, То Лам, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, заявил Ушаков

Ушаков: Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 10 мая проведёт переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который будет находится в Москве с официальным визитом, рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лама будет посещать Россию с официальным визитом 8-11 мая.
"Наш президент с ним встречался в июне прошлого года, когда он посетил Ханой. И поскольку это сейчас будет официальный визит, то состоится беседа в узком составе. Затем полноценные российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам переговоров планируется принять совместную декларацию и подписать целый ряд двусторонних документов", - сказал Ушаков.
Он отметил, что отношения с Вьетнамом развиваются весьма успешно.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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ВьетнамРоссияМоскваТо ЛамЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
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