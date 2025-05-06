https://ria.ru/20250506/putin-2015316704.html

Путин 10 мая проведет в Москве шесть двусторонних встреч

Путин 10 мая проведет в Москве шесть двусторонних встреч - РИА Новости, 06.05.2025

Путин 10 мая проведет в Москве шесть двусторонних встреч

Президент РФ Владимир Путин проведет 10 мая в Москве шесть двусторонних встреч, в том числе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также президентами... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:34:00+03:00

2025-05-06T16:34:00+03:00

2025-05-06T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 10 мая в Москве шесть двусторонних встреч, в том числе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также президентами Лаоса, Буркина-Фасо, Зимбабве, Абхазии и Южной Осетии, сказал на брифинге журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."После проведения официального визита (генсека ЦК Компартии Вьетнама - ред.) 10 мая у президента запланировано еще шесть двухсторонних встреч, которые, как представляется, закончатся очень-очень поздно вечером в субботний день", - сказал Ушаков.По его словам, сначала президент Путин проведет встречу с президентом Лаоса Тхонглун Сисулит, затем с президентом республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагве, затем с президентом Палестины Махмудом Аббасом."Это важная встреча с учетом нынешней острой ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому и наша сторона, и палестинские коллеги придают этому контакту очень большое обращение. И мы его заранее согласовали", - сказал Ушаков.Также, по его словам, 10 мая у президента запланированы встречи с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, после этого президент примет президента Абхазии Бадру Гунба, а также президента Южной Осетии Алана Гаглоева."На этом международный марафон планируется завершить. Вы сами можете судить, что празднование 80-летия великой Победы превращается в поистине крупнейшее международное мероприятие. Это показатель растущего авторитета России в мире. Я бы в личном плане мог сравнить эти четыре рабочих майских дня с октябрьским саммитом БРИКС в Казани: тоже очень масштабное мероприятие. Очень важно отметить, что несмотря на по-прежнему враждебное отношение к России со стороны ряда западных стран, мы весьма успешно проводим крупнейшие, масштабные международные мероприятия на российских площадках", - добавил Ушаков.Ранее он сообщил, что Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств.

https://ria.ru/20241129/palestina-1986486343.html

https://ria.ru/20250506/putin-2015307767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, палестина, лаос, юрий ушаков, владимир путин, махмуд аббас, брикс, в мире, москва