Путин 10 мая проведет в Москве шесть двусторонних встреч
Ушаков: Путин проведет в Москве шесть двусторонних встреч, в том числе с Аббасом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 10 мая в Москве шесть двусторонних встреч, в том числе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также президентами Лаоса, Буркина-Фасо, Зимбабве, Абхазии и Южной Осетии, сказал на брифинге журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент Палестины получил приглашение посетить юбилей Победы в Москве
29 ноября 2024, 16:16
По его словам, сначала президент Путин проведет встречу с президентом Лаоса Тхонглун Сисулит, затем с президентом республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагве, затем с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Это важная встреча с учетом нынешней острой ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому и наша сторона, и палестинские коллеги придают этому контакту очень большое обращение. И мы его заранее согласовали", - сказал Ушаков.
Также, по его словам, 10 мая у президента запланированы встречи с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, после этого президент примет президента Абхазии Бадру Гунба, а также президента Южной Осетии Алана Гаглоева.
"На этом международный марафон планируется завершить. Вы сами можете судить, что празднование 80-летия великой Победы превращается в поистине крупнейшее международное мероприятие. Это показатель растущего авторитета России в мире. Я бы в личном плане мог сравнить эти четыре рабочих майских дня с октябрьским саммитом БРИКС в Казани: тоже очень масштабное мероприятие. Очень важно отметить, что несмотря на по-прежнему враждебное отношение к России со стороны ряда западных стран, мы весьма успешно проводим крупнейшие, масштабные международные мероприятия на российских площадках", - добавил Ушаков.
Ранее он сообщил, что Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств.