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Путин 10 мая проведет в Москве шесть двусторонних встреч - РИА Новости, 06.05.2025
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16:34 06.05.2025 (обновлено: 18:27 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/putin-2015316704.html
Путин 10 мая проведет в Москве шесть двусторонних встреч
Путин 10 мая проведет в Москве шесть двусторонних встреч - РИА Новости, 06.05.2025
Путин 10 мая проведет в Москве шесть двусторонних встреч
Президент РФ Владимир Путин проведет 10 мая в Москве шесть двусторонних встреч, в том числе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также президентами... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:34:00+03:00
2025-05-06T18:27:00+03:00
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палестина
лаос
юрий ушаков
владимир путин
махмуд аббас
брикс
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 10 мая в Москве шесть двусторонних встреч, в том числе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также президентами Лаоса, Буркина-Фасо, Зимбабве, Абхазии и Южной Осетии, сказал на брифинге журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."После проведения официального визита (генсека ЦК Компартии Вьетнама - ред.) 10 мая у президента запланировано еще шесть двухсторонних встреч, которые, как представляется, закончатся очень-очень поздно вечером в субботний день", - сказал Ушаков.По его словам, сначала президент Путин проведет встречу с президентом Лаоса Тхонглун Сисулит, затем с президентом республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагве, затем с президентом Палестины Махмудом Аббасом."Это важная встреча с учетом нынешней острой ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому и наша сторона, и палестинские коллеги придают этому контакту очень большое обращение. И мы его заранее согласовали", - сказал Ушаков.Также, по его словам, 10 мая у президента запланированы встречи с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, после этого президент примет президента Абхазии Бадру Гунба, а также президента Южной Осетии Алана Гаглоева."На этом международный марафон планируется завершить. Вы сами можете судить, что празднование 80-летия великой Победы превращается в поистине крупнейшее международное мероприятие. Это показатель растущего авторитета России в мире. Я бы в личном плане мог сравнить эти четыре рабочих майских дня с октябрьским саммитом БРИКС в Казани: тоже очень масштабное мероприятие. Очень важно отметить, что несмотря на по-прежнему враждебное отношение к России со стороны ряда западных стран, мы весьма успешно проводим крупнейшие, масштабные международные мероприятия на российских площадках", - добавил Ушаков.Ранее он сообщил, что Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств.
https://ria.ru/20241129/palestina-1986486343.html
https://ria.ru/20250506/putin-2015307767.html
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россия, палестина, лаос, юрий ушаков, владимир путин, махмуд аббас, брикс, в мире, москва
Россия, Палестина, Лаос, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Махмуд Аббас, БРИКС, В мире, Москва
Путин 10 мая проведет в Москве шесть двусторонних встреч

Ушаков: Путин проведет в Москве шесть двусторонних встреч, в том числе с Аббасом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 10 мая в Москве шесть двусторонних встреч, в том числе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также президентами Лаоса, Буркина-Фасо, Зимбабве, Абхазии и Южной Осетии, сказал на брифинге журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"После проведения официального визита (генсека ЦК Компартии Вьетнама - ред.) 10 мая у президента запланировано еще шесть двухсторонних встреч, которые, как представляется, закончатся очень-очень поздно вечером в субботний день", - сказал Ушаков.
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По его словам, сначала президент Путин проведет встречу с президентом Лаоса Тхонглун Сисулит, затем с президентом республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагве, затем с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Это важная встреча с учетом нынешней острой ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому и наша сторона, и палестинские коллеги придают этому контакту очень большое обращение. И мы его заранее согласовали", - сказал Ушаков.
Также, по его словам, 10 мая у президента запланированы встречи с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, после этого президент примет президента Абхазии Бадру Гунба, а также президента Южной Осетии Алана Гаглоева.
"На этом международный марафон планируется завершить. Вы сами можете судить, что празднование 80-летия великой Победы превращается в поистине крупнейшее международное мероприятие. Это показатель растущего авторитета России в мире. Я бы в личном плане мог сравнить эти четыре рабочих майских дня с октябрьским саммитом БРИКС в Казани: тоже очень масштабное мероприятие. Очень важно отметить, что несмотря на по-прежнему враждебное отношение к России со стороны ряда западных стран, мы весьма успешно проводим крупнейшие, масштабные международные мероприятия на российских площадках", - добавил Ушаков.
Ранее он сообщил, что Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств.
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РоссияПалестинаЛаосЮрий УшаковВладимир ПутинМахмуд АббасБРИКСВ миреМосква
 
 
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