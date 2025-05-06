https://ria.ru/20250506/putin-2015312731.html

Ушаков рассказал, что обсудят Путин и ас-Сиси на встрече 9 мая

Ушаков рассказал, что обсудят Путин и ас-Сиси на встрече 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Ушаков рассказал, что обсудят Путин и ас-Сиси на встрече 9 мая

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:19:00+03:00

2025-05-06T16:19:00+03:00

2025-05-06T16:19:00+03:00

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юрий ушаков

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абдель фаттах ас-сиси

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество, заявил на брифинге во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков рассказал, что встреча пройдет 9 мая, а последний раз лидеры двух стран общались лично в прошлом октябре во время саммита БРИКС в Казани. "На повестке дня этой встречи развитие многоплановых российско-египетских связей, реализация крупных совместных проектов, включая строительство в Египте первой атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны. Естественно, будут обсуждены международные и региональные проблемы. Прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке. Мы знаем, что Египет традиционно играет важную посредническую роль в ближневосточном регулировании. Все эти темы будут обсуждаться", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, египет, россия, ближний восток, юрий ушаков, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, брикс