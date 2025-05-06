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Ушаков рассказал, что обсудят Путин и ас-Сиси на встрече 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
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16:19 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/putin-2015312731.html
Ушаков рассказал, что обсудят Путин и ас-Сиси на встрече 9 мая
Ушаков рассказал, что обсудят Путин и ас-Сиси на встрече 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков рассказал, что обсудят Путин и ас-Сиси на встрече 9 мая
Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество, заявил на брифинге во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков рассказал, что встреча пройдет 9 мая, а последний раз лидеры двух стран общались лично в прошлом октябре во время саммита БРИКС в Казани. "На повестке дня этой встречи развитие многоплановых российско-египетских связей, реализация крупных совместных проектов, включая строительство в Египте первой атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны. Естественно, будут обсуждены международные и региональные проблемы. Прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке. Мы знаем, что Египет традиционно играет важную посредническую роль в ближневосточном регулировании. Все эти темы будут обсуждаться", - сказал он журналистам.
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цены на нефть, египет, россия, ближний восток, юрий ушаков, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, брикс
Цены на нефть, Египет, Россия, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, БРИКС
Ушаков рассказал, что обсудят Путин и ас-Сиси на встрече 9 мая

Ушаков заявил, что Путин и ас-Сиси 9 мая обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество, заявил на брифинге во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал, что встреча пройдет 9 мая, а последний раз лидеры двух стран общались лично в прошлом октябре во время саммита БРИКС в Казани.
«
"На повестке дня этой встречи развитие многоплановых российско-египетских связей, реализация крупных совместных проектов, включая строительство в Египте первой атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны. Естественно, будут обсуждены международные и региональные проблемы. Прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке. Мы знаем, что Египет традиционно играет важную посредническую роль в ближневосточном регулировании. Все эти темы будут обсуждаться", - сказал он журналистам.
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Цены на нефтьЕгипетРоссияБлижний ВостокЮрий УшаковВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиБРИКС
 
 
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