https://ria.ru/20250506/putin-2015311137.html

Путин 9 мая встретится с премьером Словакии Фицо

Путин 9 мая встретится с премьером Словакии Фицо - РИА Новости, 06.05.2025

Путин 9 мая встретится с премьером Словакии Фицо

Президент РФ Владимир Путин проведет 9 мая встречу с премьером Словакии Робертом Фицо, обсуждаться будет, в том числе, ситуация вокруг Украины, заявил на... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:14:00+03:00

2025-05-06T16:14:00+03:00

2025-05-06T16:14:00+03:00

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словакия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 9 мая встречу с премьером Словакии Робертом Фицо, обсуждаться будет, в том числе, ситуация вокруг Украины, заявил на брифинге во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Предстоит встреча президента России с председателем правительства Словацкой республики Робертом Фицо. Наверное, многие помнят, что он недавно, в конце декабря 2024 года, приезжал в Россию и всем также известно, что нынешнее словацкое руководство и лично председатель правительства выступают за сохранение исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли России в освобождении Словакии и Европы от нацизма, чтит память погибших воинов Красной Армии. Естественно, также будут обсуждаться вопросы и двустороннего характера, международные темы, включая ситуацию вокруг Украины", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, юрий ушаков, владимир путин