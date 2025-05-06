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Путин 9 мая встретится с премьером Словакии Фицо
Путин 9 мая встретится с премьером Словакии Фицо - РИА Новости, 06.05.2025
Путин 9 мая встретится с премьером Словакии Фицо
Президент РФ Владимир Путин проведет 9 мая встречу с премьером Словакии Робертом Фицо, обсуждаться будет, в том числе, ситуация вокруг Украины, заявил на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:14:00+03:00
2025-05-06T16:14:00+03:00
2025-05-06T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 9 мая встречу с премьером Словакии Робертом Фицо, обсуждаться будет, в том числе, ситуация вокруг Украины, заявил на брифинге во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Предстоит встреча президента России с председателем правительства Словацкой республики Робертом Фицо. Наверное, многие помнят, что он недавно, в конце декабря 2024 года, приезжал в Россию и всем также известно, что нынешнее словацкое руководство и лично председатель правительства выступают за сохранение исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли России в освобождении Словакии и Европы от нацизма, чтит память погибших воинов Красной Армии. Естественно, также будут обсуждаться вопросы и двустороннего характера, международные темы, включая ситуацию вокруг Украины", - сказал Ушаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин 9 мая встретится с премьером Словакии Фицо
Ушаков: Путин и Фицо на встрече 9 мая обсудят ситуацию на Украине