https://ria.ru/20250506/putin-2015310898.html

Ушаков назвал сроки визита Путина в Китай

Ушаков назвал сроки визита Путина в Китай - РИА Новости, 06.05.2025

Ушаков назвал сроки визита Путина в Китай

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить КНР в конце августа - начале сентября, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:14:00+03:00

2025-05-06T16:14:00+03:00

2025-05-06T16:14:00+03:00

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946653853_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5135230493132f96f5116d288d501d4a.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует посетить КНР в конце августа - начале сентября, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Предстоит в конце августа - начале сентября визит нашего президента в КНР", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015309831.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, юрий ушаков, владимир путин