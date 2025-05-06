https://ria.ru/20250506/putin-2015310898.html
Ушаков назвал сроки визита Путина в Китай
Ушаков назвал сроки визита Путина в Китай - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков назвал сроки визита Путина в Китай
Президент РФ Владимир Путин планирует посетить КНР в конце августа - начале сентября, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:14:00+03:00
2025-05-06T16:14:00+03:00
2025-05-06T16:14:00+03:00
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует посетить КНР в конце августа - начале сентября, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Предстоит в конце августа - начале сентября визит нашего президента в КНР", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015309831.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков назвал сроки визита Путина в Китай
Ушаков: Путин планирует посетить Китай в конце августа - начале сентября