https://ria.ru/20250506/prezident-2015309505.html

Президент Венесуэлы приедет в Россию с официальным визитом 7 мая

Президент Венесуэлы приедет в Россию с официальным визитом 7 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Президент Венесуэлы приедет в Россию с официальным визитом 7 мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:11:00+03:00

2025-05-06T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Седьмого мая состоится официальный визит в РФ президента Венесуэлы Николаса Мадуро. У нас пройдут двусторонние переговоры в узком и расширенном составе", - сказал Ушаков. Затем Мадуро останется в России и вместе с другими зарубежными гостями примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, отметил помощник президента РФ.

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россия, венесуэла, николас мадуро, юрий ушаков, в мире