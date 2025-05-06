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Президент Венесуэлы приедет в Россию с официальным визитом 7 мая
Президент Венесуэлы приедет в Россию с официальным визитом 7 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Президент Венесуэлы приедет в Россию с официальным визитом 7 мая
Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:11:00+03:00
2025-05-06T16:11:00+03:00
2025-05-06T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Седьмого мая состоится официальный визит в РФ президента Венесуэлы Николаса Мадуро. У нас пройдут двусторонние переговоры в узком и расширенном составе", - сказал Ушаков. Затем Мадуро останется в России и вместе с другими зарубежными гостями примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, отметил помощник президента РФ.
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россия, венесуэла, николас мадуро, юрий ушаков, в мире
Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Юрий Ушаков, В мире
Президент Венесуэлы приедет в Россию с официальным визитом 7 мая
Ушаков: Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая