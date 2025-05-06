Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы
Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы и шествиях в День Победы
Специалист тюменского центра "ВОИН". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 6 мая – РИА Новости. Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы и шествиях в День Победы, торжественным строем по центральным улицам городов в 15 регионах России пройдут более 850 курсантов и инструкторов, сообщила пресс-служба центра.
"Впервые в истории центр "Воин" примет участие в парадах Победы и шествиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Курсанты и их инструкторы в 15 субъектах – более 850 человек – пройдут торжественным строем со знаменными группами по центральным улицам городов. Командовать парадными коробками будут директора и инструкторы отделений, в том числе с боевым опытом", - говорится в сообщении.
Расчеты курсантов центра "Воин" примут участие в парадах Победы в Волгограде, Екатеринбурге, Мурманске, Улан-Удэ, Хабаровске, Южно-Сахалинске, в торжественных шествиях – в Казани, Кемерове, Ноябрьске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Тюмени, Чебоксарах, Элисте, Якутске.
В центре отмечают, что курсанты с большим энтузиазмом и волнением ждут 9 Мая – в семье каждого есть прадедушки и прабабушки, защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны. У многих отцы, братья, дяди и другие родственники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Участие в парадах Победы и шествиях для воспитанников "Воина" – не только огромная честь и ответственность, но и способ показать, что они чтут подвиг защитников Отечества и никогда его не забудут.
Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры.
Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая
Вчера, 12:58