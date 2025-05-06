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Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:48 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015303305.html
Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы
Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы
Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы и шествиях в День Победы, торжественным строем по центральным улицам городов в 15 регионах России пройдут... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:48:00+03:00
2025-05-06T15:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
волгоград
екатеринбург
владимир путин
парад победы
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ТЮМЕНЬ, 6 мая – РИА Новости. Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы и шествиях в День Победы, торжественным строем по центральным улицам городов в 15 регионах России пройдут более 850 курсантов и инструкторов, сообщила пресс-служба центра. "Впервые в истории центр "Воин" примет участие в парадах Победы и шествиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Курсанты и их инструкторы в 15 субъектах – более 850 человек – пройдут торжественным строем со знаменными группами по центральным улицам городов. Командовать парадными коробками будут директора и инструкторы отделений, в том числе с боевым опытом", - говорится в сообщении. Расчеты курсантов центра "Воин" примут участие в парадах Победы в Волгограде, Екатеринбурге, Мурманске, Улан-Удэ, Хабаровске, Южно-Сахалинске, в торжественных шествиях – в Казани, Кемерове, Ноябрьске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Тюмени, Чебоксарах, Элисте, Якутске. В центре отмечают, что курсанты с большим энтузиазмом и волнением ждут 9 Мая – в семье каждого есть прадедушки и прабабушки, защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны. У многих отцы, братья, дяди и другие родственники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Участие в парадах Победы и шествиях для воспитанников "Воина" – не только огромная честь и ответственность, но и способ показать, что они чтут подвиг защитников Отечества и никогда его не забудут. Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры.
https://ria.ru/20250506/parad-2015258238.html
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общество, россия, волгоград, екатеринбург, владимир путин, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Волгоград, Екатеринбург, Владимир Путин, Парад Победы
Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы

Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы и шествиях в День Победы

© Фото : центр военно-спортивной подготовки "ВОИН"|ТюменьСпециалист тюменского центра "ВОИН"
Специалист тюменского центра ВОИН - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : центр военно-спортивной подготовки "ВОИН"|Тюмень
Специалист тюменского центра "ВОИН". Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 6 мая – РИА Новости. Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы и шествиях в День Победы, торжественным строем по центральным улицам городов в 15 регионах России пройдут более 850 курсантов и инструкторов, сообщила пресс-служба центра.
"Впервые в истории центр "Воин" примет участие в парадах Победы и шествиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Курсанты и их инструкторы в 15 субъектах – более 850 человек – пройдут торжественным строем со знаменными группами по центральным улицам городов. Командовать парадными коробками будут директора и инструкторы отделений, в том числе с боевым опытом", - говорится в сообщении.
Расчеты курсантов центра "Воин" примут участие в парадах Победы в Волгограде, Екатеринбурге, Мурманске, Улан-Удэ, Хабаровске, Южно-Сахалинске, в торжественных шествиях – в Казани, Кемерове, Ноябрьске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Тюмени, Чебоксарах, Элисте, Якутске.
В центре отмечают, что курсанты с большим энтузиазмом и волнением ждут 9 Мая – в семье каждого есть прадедушки и прабабушки, защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны. У многих отцы, братья, дяди и другие родственники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Участие в парадах Победы и шествиях для воспитанников "Воина" – не только огромная честь и ответственность, но и способ показать, что они чтут подвиг защитников Отечества и никогда его не забудут.
Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры.
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