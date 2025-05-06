https://ria.ru/20250506/pobeda-2015303305.html

Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы

Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы

Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы и шествиях в День Победы, торжественным строем по центральным улицам городов в 15 регионах России пройдут... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:48:00+03:00

2025-05-06T15:48:00+03:00

2025-05-06T15:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

волгоград

екатеринбург

владимир путин

парад победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935984013_0:0:1787:1005_1920x0_80_0_0_35258b56dff80a99047d16f401120494.jpg

ТЮМЕНЬ, 6 мая – РИА Новости. Центр "Воин" впервые примет участие в парадах Победы и шествиях в День Победы, торжественным строем по центральным улицам городов в 15 регионах России пройдут более 850 курсантов и инструкторов, сообщила пресс-служба центра. "Впервые в истории центр "Воин" примет участие в парадах Победы и шествиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Курсанты и их инструкторы в 15 субъектах – более 850 человек – пройдут торжественным строем со знаменными группами по центральным улицам городов. Командовать парадными коробками будут директора и инструкторы отделений, в том числе с боевым опытом", - говорится в сообщении. Расчеты курсантов центра "Воин" примут участие в парадах Победы в Волгограде, Екатеринбурге, Мурманске, Улан-Удэ, Хабаровске, Южно-Сахалинске, в торжественных шествиях – в Казани, Кемерове, Ноябрьске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Тюмени, Чебоксарах, Элисте, Якутске. В центре отмечают, что курсанты с большим энтузиазмом и волнением ждут 9 Мая – в семье каждого есть прадедушки и прабабушки, защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны. У многих отцы, братья, дяди и другие родственники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Участие в парадах Победы и шествиях для воспитанников "Воина" – не только огромная честь и ответственность, но и способ показать, что они чтут подвиг защитников Отечества и никогда его не забудут. Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры.

https://ria.ru/20250506/parad-2015258238.html

россия

волгоград

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, волгоград, екатеринбург, владимир путин, парад победы