https://ria.ru/20250506/pobeda-2015274557.html

В Сеуле прошло рекордное по масштабу шествие "Бессмертного полка"

В Сеуле прошло рекордное по масштабу шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2025

В Сеуле прошло рекордное по масштабу шествие "Бессмертного полка"

Рекордное по масштабу, длине и расположению маршрута шествие "Бессмертного полка" и концерт в честь Дня Победы прошли в самом центре Сеуле в Южной Корее, на... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:00:00+03:00

2025-05-06T14:00:00+03:00

2025-05-06T14:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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СЕУЛ, 6 мая - РИА Новости. Рекордное по масштабу, длине и расположению маршрута шествие "Бессмертного полка" и концерт в честь Дня Победы прошли в самом центре Сеуле в Южной Корее, на акцию пришли более 500 человек, передает корреспондент РИА Новости. Акция "Бессмертного полка" была организована при поддержке Координационного совета организация российских соотечественников в Республике Корея (КСОРС), посольства РФ и Россотрудничества. Она началась в одном из скверов Сеула возле посольства РФ в понедельник в 13.30 (07.30 мск). Участвовали в подготовке шествия и самой акции и волонтеры всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". В установленных возле посольства РФ тентах пришедшим гражданам раздавали красные шары, листовки, георгиевские ленточки, из колонки звучали военные песни и марши. Когда началось шествие, строй соотечественников, число которых, по данным организаторов, превысило 500 человек, с фотографиями своих погибших в войне родственников, флагами и баннерами торжественно прошел по улицам Сеула. Среди пришедших были и южнокорейские граждане, интересующиеся российской культурой и историей. Несколько молодых людей пришли в реконструкторской военной форме Советской Армии. По их словам, в Южной Корее есть ряд сообществ, интересующихся историей России, и есть возможность приобретать предметы для реконструкции. "Насколько я могу судить по отзывам соотечественников и моих коллег, которые регулярно принимали участие в этом мероприятии, в этом году это самое масштабное и тщательно организованное мероприятие", - пояснил РИА Новости посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. В этом году организаторам акции удалось согласовать рекордно длинный и беспрецедентный маршрут шествия от посольства РФ по центральной улице Сечжондэро к главной площади Кванхвамун, мимо известных статуй полководца Ли Сун Сина и короля Сечжона к королевскому дворцу Кёнбоккун и обратно до здания Центра дружбы и искусства, где прошел праздничный концерт. "Я не думаю, что в столице Южной Кореи, на центральной улице города, на площади Кванхвамун, когда-либо видели шествие с флагами победы, с баннерами, посвященными "Бессмертному полку", и с музыкой, песнями военных лет. Это было, как мне кажется, незабываемое зрелище, которое войдет в историю движения соотечественников в Республике Корея", - считает Зиновьев. Посол сообщил, что при организации акции были преодолены многочисленные сложности, технические моменты. Председатель КСОРС в РК Наталия Гулина заявила РИА Новости, что решение об изменении обычного маршрута было принято после сравнения с тем, как акции проходят в других странах, а также в связи с 80-летием Победы. В процессе были различные препятствия, но их удалось преодолеть. "Два раза переделывали маршрут, я ездила в разные инстанции, чтобы согласовать его", - уточнила она. Зиновьев, в свою очередь, отметил кооперацию южнокорейской стороны. "Нам согласовали маршрут движения, и очень помогли во время проведения шествия. Все прошло спокойно, упорядочено, организовано, и мы видели, что наше шествие привлекает большое внимание и вызывает интерес у гостей столицы и ее граждан", - пояснил посол. Сеульская полиция сопровождала российских граждан на акции и организовала безопасный проход по улицам города. В основном прохожие и иностранные гости Сеула положительно и заинтересованно реагировали на акцию, фотографируя участников "Бессмертного полка". Только один из проводивших неподалеку свой митинг активистов-консерваторов, завидев шествие, стал кричать "Долой СССР", "Ненавижу красных и коммунистическую партию", "Убирайтесь к себе домой". Но его же собственные соратники быстро остановили мужчину, объяснив, что акция посвящена памяти погибших в войне. Полиция также посоветовала ему успокоиться, после чего активист замолчал, приговаривая товарищам, "что же вы не объяснили раньше". "Мы никого не провоцируем. Цель шествия "Бессмертного полка" - вспомнить героев былых времен, предков, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. И в этом смысл акции, которая проходит и в России, и за рубежом", - подчеркнул Зиновьев. После окончания шествия все участники посетили праздничные концерт ко Дню Победы под названием "Забвению не подлежит". В ходе концерта прозвучали стихотворения, песни военных лет, прошли музыкальные и танцевальные выступления. Посол РФ произнес поздравительную речь, поблагодарив всех участников, организаторов и зрителей, а также коллег из Белорусси, в том числе посла Андрея Чернецкого. Зиновьев отметил, что, по его мнению, движение соотечественников в Республике Корея становится все более массовым и масштабным. Он также напомнил о подвигах наших предков, которые, "заплатив страшную цену", принесли мир и свободу в Европу. "Ровно как и 80 лет назад, победа будет за нами...Специальная военная операция все еще продолжается, (идет- ред против того же врага, с которым воевали наши предки, против нацизма, фашизма в его новом обличии, и, я уверен, закончится победой, что обеспечит на многие годы мирное небо и безопасность для нас и наших детей", - подытожил посол.

https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html

https://ria.ru/20250504/stambul-2014887676.html

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Рекордное по масштабу шествие "Бессмертного полка" и концерт в честь Дня Победы в Сеуле Корреспондент РИА Новости передает, что на акцию пришли более 500 человек. Среди участников были и южнокорейские граждане, интересующиеся российской культурой и историей. 2025-05-06T14:00 true PT0M18S

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в мире, россия, сеул, европа, георгий зиновьев, день победы