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Шойгу назвал факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:40 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015174096.html
Шойгу назвал факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне
Шойгу назвал факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 06.05.2025
Шойгу назвал факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне
В годы Великой Отечественной войны у советского народа была одна цель - разгром врага, и главными стали духовные силы всех народов СССР, Победа была бы... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:40:00+03:00
2025-05-06T00:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
россия
германия
сергей шойгу
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны у советского народа была одна цель - разгром врага, и главными стали духовные силы всех народов СССР, Победа была бы невозможной без единства власти и общества, без веры народа в защищаемые идеалы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты". "На Западе до сих пор не могут понять, как после всех потерь и жертв наша страна превратилась в сверхдержаву и спустя всего двенадцать лет после Дня Победы проложила дорогу человечеству в космос", - отметил Шойгу. "В чем причины и источники нашей Победы? Их много, и они составляли единую систему, работавшую на одну цель - разгром врага. Прежде всего это духовные силы всех народов нашей страны. Жизненную необходимость выстоять любой ценой и отстоять свое Отечество осознавало подавляющее большинство советских граждан", - добавил Шойгу. По его словам, всенародный подвиг в годы войны "был отнюдь не единовременным порывом фанатиков, ослепленных идеологией". "Он стал проявлением настоящего патриотизма советского народа и результатом последовательного и целенаправленного патриотического воспитания граждан нашей общей Родины. Именно здесь, в сфере сознания, нужно искать источники массовой самоотверженности, мужества, стойкости и героизма советских людей на фронте и в тылу", - написал Шойгу. Победа была бы невозможной без единства власти и общества, без веры народа в защищаемые идеалы и без духовности, подчеркнул он. "Действовавшая в годы Великой Отечественной войны политическая система показала свою адекватность вызовам и угрозам, порожденным невиданной ранее войной на выживание. Для армии и народа крайне важно было наличие лидера, в способности которого привести страну к Победе было убеждено большинство населения. Управление страной осуществлялось в жестко централизованных рамках, позволявших осуществлять эффективную координацию задач фронта и тыла, реализовывать стратегию и оперативное руководство", - перечислил секретарь СБ РФ. Созданный 30 июня 1941 года Государственный комитет обороны обладал всей полнотой власти, а на местах существовали комитеты обороны, учреждавшиеся местными партийными организациями, но включавшие в себя все ветви управления: партийную власть, исполнительную (советы), политическую, контрольную, напомнил Шойгу. "По существу, в стране была создана гибкая и всеобъемлющая структура, которая в целях мобилизации позволяла максимально задействовать все необходимые ресурсы и оказалась в этом намного эффективнее системы нацистской Германии. Важную роль сыграла стратегия опоры на собственные силы, умелое использование собственных возможностей", - пояснил он. Современные историки подчеркивают, что в Великой Отечественной войне произошло столкновение экономических систем, добавил Шойгу. "Одним из просчетов возомнивших себя "арийцами" немцев была уверенность в неспособности русских к быстрому развертыванию своего потенциала, которого требовала война нового типа. Однако, даже потеряв значительную часть территорий и народного хозяйства на западе, СССР благодаря завоеваниям первых пятилеток сумел в кратчайшие сроки привлечь для нужд обороны имевшиеся ресурсы в восточных регионах страны. Тем самым было обеспечено превосходство Советского Союза над работавшей на Германию европейской промышленностью, а Красной армии - над вермахтом как в количестве, так и в качестве вооружения", - написал Шойгу. "Победа в Великой Отечественной войне позволила Советскому Союзу не только сохранить свободу, независимость и саму жизнь своих народов, но и занять полагающееся ему по праву достойное место великой державы в послевоенном мире", - отметил он.
https://ria.ru/20250406/gosudarstva-2009612271.html
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015173439.html
https://ria.ru/20250422/pobeda-2012679555.html
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ссср, россия, германия, сергей шойгу, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Россия, Германия, Сергей Шойгу, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Шойгу назвал факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне

Шойгу: победа в ВОВ была бы невозможна без единства власти и общества

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны у советского народа была одна цель - разгром врага, и главными стали духовные силы всех народов СССР, Победа была бы невозможной без единства власти и общества, без веры народа в защищаемые идеалы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты".
"На Западе до сих пор не могут понять, как после всех потерь и жертв наша страна превратилась в сверхдержаву и спустя всего двенадцать лет после Дня Победы проложила дорогу человечеству в космос", - отметил Шойгу.
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"В чем причины и источники нашей Победы? Их много, и они составляли единую систему, работавшую на одну цель - разгром врага. Прежде всего это духовные силы всех народов нашей страны. Жизненную необходимость выстоять любой ценой и отстоять свое Отечество осознавало подавляющее большинство советских граждан", - добавил Шойгу.
По его словам, всенародный подвиг в годы войны "был отнюдь не единовременным порывом фанатиков, ослепленных идеологией". "Он стал проявлением настоящего патриотизма советского народа и результатом последовательного и целенаправленного патриотического воспитания граждан нашей общей Родины. Именно здесь, в сфере сознания, нужно искать источники массовой самоотверженности, мужества, стойкости и героизма советских людей на фронте и в тылу", - написал Шойгу.
Победа была бы невозможной без единства власти и общества, без веры народа в защищаемые идеалы и без духовности, подчеркнул он.
"Действовавшая в годы Великой Отечественной войны политическая система показала свою адекватность вызовам и угрозам, порожденным невиданной ранее войной на выживание. Для армии и народа крайне важно было наличие лидера, в способности которого привести страну к Победе было убеждено большинство населения. Управление страной осуществлялось в жестко централизованных рамках, позволявших осуществлять эффективную координацию задач фронта и тыла, реализовывать стратегию и оперативное руководство", - перечислил секретарь СБ РФ. Созданный 30 июня 1941 года Государственный комитет обороны обладал всей полнотой власти, а на местах существовали комитеты обороны, учреждавшиеся местными партийными организациями, но включавшие в себя все ветви управления: партийную власть, исполнительную (советы), политическую, контрольную, напомнил Шойгу.
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"По существу, в стране была создана гибкая и всеобъемлющая структура, которая в целях мобилизации позволяла максимально задействовать все необходимые ресурсы и оказалась в этом намного эффективнее системы нацистской Германии. Важную роль сыграла стратегия опоры на собственные силы, умелое использование собственных возможностей", - пояснил он.
Современные историки подчеркивают, что в Великой Отечественной войне произошло столкновение экономических систем, добавил Шойгу.
"Одним из просчетов возомнивших себя "арийцами" немцев была уверенность в неспособности русских к быстрому развертыванию своего потенциала, которого требовала война нового типа. Однако, даже потеряв значительную часть территорий и народного хозяйства на западе, СССР благодаря завоеваниям первых пятилеток сумел в кратчайшие сроки привлечь для нужд обороны имевшиеся ресурсы в восточных регионах страны. Тем самым было обеспечено превосходство Советского Союза над работавшей на Германию европейской промышленностью, а Красной армии - над вермахтом как в количестве, так и в качестве вооружения", - написал Шойгу.
"Победа в Великой Отечественной войне позволила Советскому Союзу не только сохранить свободу, независимость и саму жизнь своих народов, но и занять полагающееся ему по праву достойное место великой державы в послевоенном мире", - отметил он.
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