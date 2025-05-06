Шойгу назвал факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне
Шойгу: победа в ВОВ была бы невозможна без единства власти и общества
Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны у советского народа была одна цель - разгром врага, и главными стали духовные силы всех народов СССР, Победа была бы невозможной без единства власти и общества, без веры народа в защищаемые идеалы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты".
"На Западе до сих пор не могут понять, как после всех потерь и жертв наша страна превратилась в сверхдержаву и спустя всего двенадцать лет после Дня Победы проложила дорогу человечеству в космос", - отметил Шойгу.
"В чем причины и источники нашей Победы? Их много, и они составляли единую систему, работавшую на одну цель - разгром врага. Прежде всего это духовные силы всех народов нашей страны. Жизненную необходимость выстоять любой ценой и отстоять свое Отечество осознавало подавляющее большинство советских граждан", - добавил Шойгу.
По его словам, всенародный подвиг в годы войны "был отнюдь не единовременным порывом фанатиков, ослепленных идеологией". "Он стал проявлением настоящего патриотизма советского народа и результатом последовательного и целенаправленного патриотического воспитания граждан нашей общей Родины. Именно здесь, в сфере сознания, нужно искать источники массовой самоотверженности, мужества, стойкости и героизма советских людей на фронте и в тылу", - написал Шойгу.
Победа была бы невозможной без единства власти и общества, без веры народа в защищаемые идеалы и без духовности, подчеркнул он.
"Действовавшая в годы Великой Отечественной войны политическая система показала свою адекватность вызовам и угрозам, порожденным невиданной ранее войной на выживание. Для армии и народа крайне важно было наличие лидера, в способности которого привести страну к Победе было убеждено большинство населения. Управление страной осуществлялось в жестко централизованных рамках, позволявших осуществлять эффективную координацию задач фронта и тыла, реализовывать стратегию и оперативное руководство", - перечислил секретарь СБ РФ. Созданный 30 июня 1941 года Государственный комитет обороны обладал всей полнотой власти, а на местах существовали комитеты обороны, учреждавшиеся местными партийными организациями, но включавшие в себя все ветви управления: партийную власть, исполнительную (советы), политическую, контрольную, напомнил Шойгу.
"По существу, в стране была создана гибкая и всеобъемлющая структура, которая в целях мобилизации позволяла максимально задействовать все необходимые ресурсы и оказалась в этом намного эффективнее системы нацистской Германии. Важную роль сыграла стратегия опоры на собственные силы, умелое использование собственных возможностей", - пояснил он.
Современные историки подчеркивают, что в Великой Отечественной войне произошло столкновение экономических систем, добавил Шойгу.
"Одним из просчетов возомнивших себя "арийцами" немцев была уверенность в неспособности русских к быстрому развертыванию своего потенциала, которого требовала война нового типа. Однако, даже потеряв значительную часть территорий и народного хозяйства на западе, СССР благодаря завоеваниям первых пятилеток сумел в кратчайшие сроки привлечь для нужд обороны имевшиеся ресурсы в восточных регионах страны. Тем самым было обеспечено превосходство Советского Союза над работавшей на Германию европейской промышленностью, а Красной армии - над вермахтом как в количестве, так и в качестве вооружения", - написал Шойгу.
"Победа в Великой Отечественной войне позволила Советскому Союзу не только сохранить свободу, независимость и саму жизнь своих народов, но и занять полагающееся ему по праву достойное место великой державы в послевоенном мире", - отметил он.