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В Петербурге таксист из Азии ограбил пассажира-инвалида - РИА Новости, 06.05.2025
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11:36 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/peterburg-2015230384.html
В Петербурге таксист из Азии ограбил пассажира-инвалида
В Петербурге таксист из Азии ограбил пассажира-инвалида - РИА Новости, 06.05.2025
В Петербурге таксист из Азии ограбил пассажира-инвалида
Таксист с иностранным гражданством подозревается в том, что избил пассажира с ограниченными возможностями и отобрал у него мобильный телефон, возбуждено... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:36:00+03:00
2025-05-06T11:36:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Таксист с иностранным гражданством подозревается в том, что избил пассажира с ограниченными возможностями и отобрал у него мобильный телефон, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Четвертого мая в 21.24 в полицию Выборгского района Петербурга обратился прохожий, который сообщил о том, что у дома 27 по проспекту Художников водитель такси избивает пассажира с ограниченными возможностями", - информирует пресс-служба. Прибывшим нарядом таксист был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции, пассажир к тому моменту уже покинул место происшествия. Задержанный оказался 25-летним гражданином одного из государств Южной Азии, приехавшим в Петербург для обучения в университете и подрабатывающим извозом. "Установлено, что в ходе конфликта из-за неоплаты проезда водитель отобрал у пассажира с ограниченными возможностями мобильный телефон", - добавили в пресс-службе. В отношении иностранца составлен протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в спецприемник. Также полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
https://ria.ru/20250420/proisshestviya-2012346761.html
https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html
санкт-петербург
россия
выборгский район
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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район
В Петербурге таксист из Азии ограбил пассажира-инвалида

В Петербурге таксист-студент из Азии ограбил пассажира-инвалида

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Таксист с иностранным гражданством подозревается в том, что избил пассажира с ограниченными возможностями и отобрал у него мобильный телефон, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Четвертого мая в 21.24 в полицию Выборгского района Петербурга обратился прохожий, который сообщил о том, что у дома 27 по проспекту Художников водитель такси избивает пассажира с ограниченными возможностями", - информирует пресс-служба.
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Прибывшим нарядом таксист был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции, пассажир к тому моменту уже покинул место происшествия. Задержанный оказался 25-летним гражданином одного из государств Южной Азии, приехавшим в Петербург для обучения в университете и подрабатывающим извозом.
"Установлено, что в ходе конфликта из-за неоплаты проезда водитель отобрал у пассажира с ограниченными возможностями мобильный телефон", - добавили в пресс-службе.
В отношении иностранца составлен протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в спецприемник. Также полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
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