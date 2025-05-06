https://ria.ru/20250506/peterburg-2015230384.html

В Петербурге таксист из Азии ограбил пассажира-инвалида

В Петербурге таксист из Азии ограбил пассажира-инвалида - РИА Новости, 06.05.2025

В Петербурге таксист из Азии ограбил пассажира-инвалида

Таксист с иностранным гражданством подозревается в том, что избил пассажира с ограниченными возможностями и отобрал у него мобильный телефон, возбуждено... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:36:00+03:00

2025-05-06T11:36:00+03:00

2025-05-06T11:36:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

выборгский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Таксист с иностранным гражданством подозревается в том, что избил пассажира с ограниченными возможностями и отобрал у него мобильный телефон, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Четвертого мая в 21.24 в полицию Выборгского района Петербурга обратился прохожий, который сообщил о том, что у дома 27 по проспекту Художников водитель такси избивает пассажира с ограниченными возможностями", - информирует пресс-служба. Прибывшим нарядом таксист был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции, пассажир к тому моменту уже покинул место происшествия. Задержанный оказался 25-летним гражданином одного из государств Южной Азии, приехавшим в Петербург для обучения в университете и подрабатывающим извозом. "Установлено, что в ходе конфликта из-за неоплаты проезда водитель отобрал у пассажира с ограниченными возможностями мобильный телефон", - добавили в пресс-службе. В отношении иностранца составлен протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в спецприемник. Также полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

https://ria.ru/20250420/proisshestviya-2012346761.html

https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html

санкт-петербург

россия

выборгский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район