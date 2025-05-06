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В Анкаре оценили вероятность проведения переговоров по Украине в Турции - РИА Новости, 06.05.2025
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19:19 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/peregovory-2015373502.html
В Анкаре оценили вероятность проведения переговоров по Украине в Турции
В Анкаре оценили вероятность проведения переговоров по Украине в Турции - РИА Новости, 06.05.2025
В Анкаре оценили вероятность проведения переговоров по Украине в Турции
Вероятность проведения переговоров по Украине на территории Турции в ближайшей перспективе не исключена, но конкретики на данный момент нет, сообщили РИА... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:19:00+03:00
2025-05-06T19:19:00+03:00
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Вероятность проведения переговоров по Украине на территории Турции в ближайшей перспективе не исключена, но конкретики на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине. "Такая вероятность (проведения переговоров на территории Турции - ред.) есть, учитывая опыт и доверие сторон к Турции, но ничего конкретного сейчас вам сказать не могу", - рассказал агентству собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров по Украине в Турции после телефонного разговора турецкого и американского лидеров.
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005144842.html
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в мире, цены на нефть, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, анкара (провинция)
В мире, Цены на нефть, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Анкара (провинция)
В Анкаре оценили вероятность проведения переговоров по Украине в Турции

В администрации Эрдогана не исключили проведения переговоров по Украине в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Вероятность проведения переговоров по Украине на территории Турции в ближайшей перспективе не исключена, но конкретики на данный момент нет, сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине.
«
"Такая вероятность (проведения переговоров на территории Турции - ред.) есть, учитывая опыт и доверие сторон к Турции, но ничего конкретного сейчас вам сказать не могу", - рассказал агентству собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров по Украине в Турции после телефонного разговора турецкого и американского лидеров.
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В миреЦены на нефтьТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампАнкара (провинция)
 
 
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