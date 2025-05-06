https://ria.ru/20250506/parad-2015320630.html
Посла США в России пригласили на Парад Победы в Москве
Посла США в России пригласили на Парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Посла США в России пригласили на Парад Победы в Москве
Администрация президента России направила приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая послу США в РФ Линн Трейси, заявил помощник российского президента Юрий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:47:00+03:00
2025-05-06T16:47:00+03:00
2025-05-06T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация президента России направила приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая послу США в РФ Линн Трейси, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. "Я специально упомянул, что будут участвовать несколько ветеранов из США. На официальном уровне - я не знаю. Как я сказал, приглашение направлено и американскому послу. Будет ли она присутствовать на Параде, мы увидим 9 мая", - сказал Ушаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, юрий ушаков, линн трейси, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Линн Трейси, В мире
Посла США в России пригласили на Парад Победы в Москве
Ушаков: администрация президента пригласила на Парад 9 мая в Москве посла США