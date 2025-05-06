https://ria.ru/20250506/parad-2015320630.html

Посла США в России пригласили на Парад Победы в Москве

Посла США в России пригласили на Парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025

Посла США в России пригласили на Парад Победы в Москве

Администрация президента России направила приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая послу США в РФ Линн Трейси, заявил помощник российского президента Юрий... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:47:00+03:00

2025-05-06T16:47:00+03:00

2025-05-06T16:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сша

москва

юрий ушаков

линн трейси

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866119030_0:308:3085:2043_1920x0_80_0_0_d511ed43904456ad99b4a4d8896dd499.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация президента России направила приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая послу США в РФ Линн Трейси, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. "Я специально упомянул, что будут участвовать несколько ветеранов из США. На официальном уровне - я не знаю. Как я сказал, приглашение направлено и американскому послу. Будет ли она присутствовать на Параде, мы увидим 9 мая", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, москва, юрий ушаков, линн трейси, в мире