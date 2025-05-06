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В Панаме открыли мемориал советским подводникам - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:19 06.05.2025 (обновлено: 14:22 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/panama-2015278574.html
В Панаме открыли мемориал советским подводникам
В Панаме открыли мемориал советским подводникам - РИА Новости, 06.05.2025
В Панаме открыли мемориал советским подводникам
В столице Панамы на территории русской православной церкви открылся мемориал в память о подвиге советских подводников в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:19:00+03:00
2025-05-06T14:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
панама
россия
латинская америка
константин гаврилов
никита анисимов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В столице Панамы на территории русской православной церкви открылся мемориал в память о подвиге советских подводников в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общественной палаты РФ (ОП РФ). "Пятого мая... в столице Панамы на территории русской православной церкви открылся мемориал в память о подвиге советских подводников в годы Великой Отечественной войны. Первый в Латинской Америке памятник героям-подводникам возведен рядом с Панамским каналом, по которому в 1942 году прошла группа советских подводных лодок, совершившая сложнейший переход из Тихого океана в Атлантический и позже вступившая в бой с фашистским флотом", - говорится в сообщении. Уточняется, что мемориал был создан благодаря усилиям российских соотечественников в Панаме, которые вели строительство памятника на протяжении пяти лет. На финальном этапе строительства к проекту присоединились российские общественные организации. Основной вклад внесла Ассамблея народов Евразии и Африки, проект также поддержали ОП РФ, Волонтеры Победы, Ассоциация "Отечественный софт" и частные лица из Москвы и Владивостока. "Председатель Координационного совета российских соотечественников в Панаме Наталия Богданова, которая в течение пяти лет возглавляла работу по созданию мемориала, отметила, что возведение монумента стало возможным благодаря общим усилиям панамских соотечественников и жителей России. Она также добавила, что на мемориале увековечена память погибшей советской подлодки Л-16", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что личное участие в создании монумента также принимал настоятель русской православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Панаме иеромонах Антоний (Жуков). Церемонию открыл чрезвычайный и полномочный посол РФ в Панаме Константин Гаврилов, который отметил, что открытие монумента является очень важным событием, так как это первый в Панаме мемориал, связанный с советской воинской славой. Член ОП РФ Никита Анисимов подчеркнул, что "ряд российских общественных организаций поддержали этот проект, и памятник подводникам станет одним из центров притяжения русского мира в Латинской Америке". После открытия монумента все участники церемонии почтили на панихиде память героев-подводников, зажгли свечи и возложили цветы к барельефу. В этот же день российские соотечественники в Панаме провели ежегодное шествие "Бессмертного полка" по улице Санкт-Петербург, которая ведет к вновь открытому мемориалу советским подводникам.
https://ria.ru/20250226/memorial-2001772311.html
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панама, россия, латинская америка, константин гаврилов, никита анисимов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Панама, Россия, Латинская Америка, Константин Гаврилов, Никита Анисимов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Панаме открыли мемориал советским подводникам

В Панаме открыли мемориал советским подводникам на территории РПЦ

© Фото : пресс-служба Общественной палаты РФВ Панаме к юбилею Победы открылся мемориал советским подводникам
В Панаме к юбилею Победы открылся мемориал советским подводникам - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба Общественной палаты РФ
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В столице Панамы на территории русской православной церкви открылся мемориал в память о подвиге советских подводников в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общественной палаты РФ (ОП РФ).
"Пятого мая... в столице Панамы на территории русской православной церкви открылся мемориал в память о подвиге советских подводников в годы Великой Отечественной войны. Первый в Латинской Америке памятник героям-подводникам возведен рядом с Панамским каналом, по которому в 1942 году прошла группа советских подводных лодок, совершившая сложнейший переход из Тихого океана в Атлантический и позже вступившая в бой с фашистским флотом", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что мемориал был создан благодаря усилиям российских соотечественников в Панаме, которые вели строительство памятника на протяжении пяти лет. На финальном этапе строительства к проекту присоединились российские общественные организации. Основной вклад внесла Ассамблея народов Евразии и Африки, проект также поддержали ОП РФ, Волонтеры Победы, Ассоциация "Отечественный софт" и частные лица из Москвы и Владивостока.
"Председатель Координационного совета российских соотечественников в Панаме Наталия Богданова, которая в течение пяти лет возглавляла работу по созданию мемориала, отметила, что возведение монумента стало возможным благодаря общим усилиям панамских соотечественников и жителей России. Она также добавила, что на мемориале увековечена память погибшей советской подлодки Л-16", - добавили в пресс-службе.
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Отмечается, что личное участие в создании монумента также принимал настоятель русской православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Панаме иеромонах Антоний (Жуков). Церемонию открыл чрезвычайный и полномочный посол РФ в Панаме Константин Гаврилов, который отметил, что открытие монумента является очень важным событием, так как это первый в Панаме мемориал, связанный с советской воинской славой.
Член ОП РФ Никита Анисимов подчеркнул, что "ряд российских общественных организаций поддержали этот проект, и памятник подводникам станет одним из центров притяжения русского мира в Латинской Америке".
После открытия монумента все участники церемонии почтили на панихиде память героев-подводников, зажгли свечи и возложили цветы к барельефу. В этот же день российские соотечественники в Панаме провели ежегодное шествие "Бессмертного полка" по улице Санкт-Петербург, которая ведет к вновь открытому мемориалу советским подводникам.
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