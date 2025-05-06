https://ria.ru/20250506/panama-2015278574.html

В Панаме открыли мемориал советским подводникам

В Панаме открыли мемориал советским подводникам - РИА Новости, 06.05.2025

В Панаме открыли мемориал советским подводникам

В столице Панамы на территории русской православной церкви открылся мемориал в память о подвиге советских подводников в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:19:00+03:00

2025-05-06T14:19:00+03:00

2025-05-06T14:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

панама

россия

латинская америка

константин гаврилов

никита анисимов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В столице Панамы на территории русской православной церкви открылся мемориал в память о подвиге советских подводников в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общественной палаты РФ (ОП РФ). "Пятого мая... в столице Панамы на территории русской православной церкви открылся мемориал в память о подвиге советских подводников в годы Великой Отечественной войны. Первый в Латинской Америке памятник героям-подводникам возведен рядом с Панамским каналом, по которому в 1942 году прошла группа советских подводных лодок, совершившая сложнейший переход из Тихого океана в Атлантический и позже вступившая в бой с фашистским флотом", - говорится в сообщении. Уточняется, что мемориал был создан благодаря усилиям российских соотечественников в Панаме, которые вели строительство памятника на протяжении пяти лет. На финальном этапе строительства к проекту присоединились российские общественные организации. Основной вклад внесла Ассамблея народов Евразии и Африки, проект также поддержали ОП РФ, Волонтеры Победы, Ассоциация "Отечественный софт" и частные лица из Москвы и Владивостока. "Председатель Координационного совета российских соотечественников в Панаме Наталия Богданова, которая в течение пяти лет возглавляла работу по созданию мемориала, отметила, что возведение монумента стало возможным благодаря общим усилиям панамских соотечественников и жителей России. Она также добавила, что на мемориале увековечена память погибшей советской подлодки Л-16", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что личное участие в создании монумента также принимал настоятель русской православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Панаме иеромонах Антоний (Жуков). Церемонию открыл чрезвычайный и полномочный посол РФ в Панаме Константин Гаврилов, который отметил, что открытие монумента является очень важным событием, так как это первый в Панаме мемориал, связанный с советской воинской славой. Член ОП РФ Никита Анисимов подчеркнул, что "ряд российских общественных организаций поддержали этот проект, и памятник подводникам станет одним из центров притяжения русского мира в Латинской Америке". После открытия монумента все участники церемонии почтили на панихиде память героев-подводников, зажгли свечи и возложили цветы к барельефу. В этот же день российские соотечественники в Панаме провели ежегодное шествие "Бессмертного полка" по улице Санкт-Петербург, которая ведет к вновь открытому мемориалу советским подводникам.

https://ria.ru/20250226/memorial-2001772311.html

https://ria.ru/20250503/kuba-2014801779.html

https://ria.ru/20250422/frantsija-2012758727.html

панама

россия

латинская америка

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панама, россия, латинская америка, константин гаврилов, никита анисимов, 80-летие победы в великой отечественной войне