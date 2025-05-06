https://ria.ru/20250506/omsk-2015389756.html

В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к убийству русских

В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к убийству русских - РИА Новости, 06.05.2025

В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к убийству русских

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в омской гостинице гражданина Казахстана, выступавшего с экстремистскими призывами к джихаду и убийству русских,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:18:00+03:00

2025-05-06T20:18:00+03:00

2025-05-06T20:18:00+03:00

происшествия

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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в омской гостинице гражданина Казахстана, выступавшего с экстремистскими призывами к джихаду и убийству русских, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В социальных сетях ранее появились видеокадры, на которых мужчина в камуфляжной одежде с бородкой призывал подписчиков к джихаду и выступал с экстремистскими призывами к мусульманам убивать русских, а также госслужащих. Трансляцию видео он, по его словам, вел из гостиницы "Маяк" в Омске. Себя мужчина называл потомком Чингисхана. "Оперативники установили личность автора видеозаписей – им оказался гражданин 1985 года рождения, а также выяснили его местонахождение – мужчина был в номере омской гостиницы. Там он и задержан сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Омской области при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии", - пояснили в пресс-службе ведомства. После задержания мужчина извинился за содеянное, заявив, что у него "крыша поехала". Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что мужчина имеет два гражданства - России и Казахстана. По информации источника, у задержанного, по предварительным данным, могут быть проблемы с психикой. Расследование случившегося продолжается.

https://ria.ru/20250414/bloger-2011165402.html

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происшествия, казахстан, россия, омск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)