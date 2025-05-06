Рейтинг@Mail.ru
В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к убийству русских - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/omsk-2015389756.html
В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к убийству русских
В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к убийству русских - РИА Новости, 06.05.2025
В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к убийству русских
Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в омской гостинице гражданина Казахстана, выступавшего с экстремистскими призывами к джихаду и убийству русских,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:18:00+03:00
2025-05-06T20:18:00+03:00
происшествия
казахстан
россия
омск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в омской гостинице гражданина Казахстана, выступавшего с экстремистскими призывами к джихаду и убийству русских, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В социальных сетях ранее появились видеокадры, на которых мужчина в камуфляжной одежде с бородкой призывал подписчиков к джихаду и выступал с экстремистскими призывами к мусульманам убивать русских, а также госслужащих. Трансляцию видео он, по его словам, вел из гостиницы "Маяк" в Омске. Себя мужчина называл потомком Чингисхана. "Оперативники установили личность автора видеозаписей – им оказался гражданин 1985 года рождения, а также выяснили его местонахождение – мужчина был в номере омской гостиницы. Там он и задержан сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Омской области при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии", - пояснили в пресс-службе ведомства. После задержания мужчина извинился за содеянное, заявив, что у него "крыша поехала". Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что мужчина имеет два гражданства - России и Казахстана. По информации источника, у задержанного, по предварительным данным, могут быть проблемы с психикой. Расследование случившегося продолжается.
https://ria.ru/20250414/bloger-2011165402.html
https://ria.ru/20250328/fsb-2007872528.html
казахстан
россия
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казахстан, россия, омск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Казахстан, Россия, Омск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к убийству русских

В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к джихаду и убийству русских

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в омской гостинице гражданина Казахстана, выступавшего с экстремистскими призывами к джихаду и убийству русских, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В социальных сетях ранее появились видеокадры, на которых мужчина в камуфляжной одежде с бородкой призывал подписчиков к джихаду и выступал с экстремистскими призывами к мусульманам убивать русских, а также госслужащих. Трансляцию видео он, по его словам, вел из гостиницы "Маяк" в Омске. Себя мужчина называл потомком Чингисхана.
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Башкирии осудили блогера за призыв взрывать жителей Москвы
14 апреля, 15:01
"Оперативники установили личность автора видеозаписей – им оказался гражданин 1985 года рождения, а также выяснили его местонахождение – мужчина был в номере омской гостиницы. Там он и задержан сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Омской области при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии", - пояснили в пресс-службе ведомства.
После задержания мужчина извинился за содеянное, заявив, что у него "крыша поехала". Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что мужчина имеет два гражданства - России и Казахстана. По информации источника, у задержанного, по предварительным данным, могут быть проблемы с психикой. Расследование случившегося продолжается.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Жителя Смоленской области задержали за призывы истреблять русских семьями
28 марта, 10:21
 
ПроисшествияКазахстанРоссияОмскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала