https://ria.ru/20250506/obschestvo-2015187173.html

Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ

Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ - РИА Новости, 06.05.2025

Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ

Россияне смогут с помощью искусственного интеллекта (ИИ) найти максимально похожих на них исторических личностей со времен Великой отечественной войны (ВОВ),... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:00:00+03:00

2025-05-06T05:00:00+03:00

2025-05-06T05:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

технологии

москва

волгоград

курск

ростех

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне смогут с помощью искусственного интеллекта (ИИ) найти максимально похожих на них исторических личностей со времен Великой отечественной войны (ВОВ), рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab, добавив, что проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске. "В год 80-летия Победы в ВОВ Технологический партнер Ростеха компания NtechLab совместно с регионами России запустили всероссийский патриотический проект "Отражение героя". Он создан на основе флагманского продукта NtechLab и за считанные секунды с помощью ИИ находит участникам проекта максимально похожих на них исторических личностей. Проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске", - сообщили в компании. Отмечается, что в рамках проекта устанавливаются стелы с экраном и камерой, которая, сканирует лицо пользователя. Поучаствовать в проекте, подойдя к стеле, может любой желающий. Пользователь видит на экране не только портрет героя и процент схожести с ним, по мнению ИИ, но и может ознакомиться с его славной биографией, добавили в компании. Так, в базе проекта более двух тысяч исторических личностей - это герои ВОВ, выдающиеся военные, ученые, писатели, композиторы, политики, артисты и другие соотечественники, внесшие большой вклад в развитие страны.

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015174096.html

https://ria.ru/20250505/pobeda-2015102620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, москва, волгоград, курск, ростех, 80-летие победы в великой отечественной войне