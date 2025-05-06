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Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:00 06.05.2025 (обновлено: 05:02 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/obschestvo-2015187173.html
Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ
Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ - РИА Новости, 06.05.2025
Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ
Россияне смогут с помощью искусственного интеллекта (ИИ) найти максимально похожих на них исторических личностей со времен Великой отечественной войны (ВОВ),... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:00:00+03:00
2025-05-06T05:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
технологии
москва
волгоград
курск
ростех
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне смогут с помощью искусственного интеллекта (ИИ) найти максимально похожих на них исторических личностей со времен Великой отечественной войны (ВОВ), рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab, добавив, что проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске. "В год 80-летия Победы в ВОВ Технологический партнер Ростеха компания NtechLab совместно с регионами России запустили всероссийский патриотический проект "Отражение героя". Он создан на основе флагманского продукта NtechLab и за считанные секунды с помощью ИИ находит участникам проекта максимально похожих на них исторических личностей. Проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске", - сообщили в компании. Отмечается, что в рамках проекта устанавливаются стелы с экраном и камерой, которая, сканирует лицо пользователя. Поучаствовать в проекте, подойдя к стеле, может любой желающий. Пользователь видит на экране не только портрет героя и процент схожести с ним, по мнению ИИ, но и может ознакомиться с его славной биографией, добавили в компании. Так, в базе проекта более двух тысяч исторических личностей - это герои ВОВ, выдающиеся военные, ученые, писатели, композиторы, политики, артисты и другие соотечественники, внесшие большой вклад в развитие страны.
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015174096.html
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общество, технологии, москва, волгоград, курск, ростех, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, Москва, Волгоград, Курск, Ростех, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ

ИИ найдет в каждом россиянине отражение героя в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкПразднование Дня Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве
Празднование Дня Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Празднование Дня Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне смогут с помощью искусственного интеллекта (ИИ) найти максимально похожих на них исторических личностей со времен Великой отечественной войны (ВОВ), рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab, добавив, что проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске.
"В год 80-летия Победы в ВОВ Технологический партнер Ростеха компания NtechLab совместно с регионами России запустили всероссийский патриотический проект "Отражение героя". Он создан на основе флагманского продукта NtechLab и за считанные секунды с помощью ИИ находит участникам проекта максимально похожих на них исторических личностей. Проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске", - сообщили в компании.
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Отмечается, что в рамках проекта устанавливаются стелы с экраном и камерой, которая, сканирует лицо пользователя. Поучаствовать в проекте, подойдя к стеле, может любой желающий.
Пользователь видит на экране не только портрет героя и процент схожести с ним, по мнению ИИ, но и может ознакомиться с его славной биографией, добавили в компании.
Так, в базе проекта более двух тысяч исторических личностей - это герои ВОВ, выдающиеся военные, ученые, писатели, композиторы, политики, артисты и другие соотечественники, внесшие большой вклад в развитие страны.
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