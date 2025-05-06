https://ria.ru/20250506/obschestvo-2015187173.html
Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ
Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ - РИА Новости, 06.05.2025
Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ
Россияне смогут с помощью искусственного интеллекта (ИИ) найти максимально похожих на них исторических личностей со времен Великой отечественной войны (ВОВ),... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:00:00+03:00
2025-05-06T05:00:00+03:00
2025-05-06T05:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
технологии
москва
волгоград
курск
ростех
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне смогут с помощью искусственного интеллекта (ИИ) найти максимально похожих на них исторических личностей со времен Великой отечественной войны (ВОВ), рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab, добавив, что проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске. "В год 80-летия Победы в ВОВ Технологический партнер Ростеха компания NtechLab совместно с регионами России запустили всероссийский патриотический проект "Отражение героя". Он создан на основе флагманского продукта NtechLab и за считанные секунды с помощью ИИ находит участникам проекта максимально похожих на них исторических личностей. Проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске", - сообщили в компании. Отмечается, что в рамках проекта устанавливаются стелы с экраном и камерой, которая, сканирует лицо пользователя. Поучаствовать в проекте, подойдя к стеле, может любой желающий. Пользователь видит на экране не только портрет героя и процент схожести с ним, по мнению ИИ, но и может ознакомиться с его славной биографией, добавили в компании. Так, в базе проекта более двух тысяч исторических личностей - это герои ВОВ, выдающиеся военные, ученые, писатели, композиторы, политики, артисты и другие соотечественники, внесшие большой вклад в развитие страны.
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015174096.html
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015102620.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва, волгоград, курск, ростех, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, Москва, Волгоград, Курск, Ростех, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россияне смогут найти похожих на них исторических личностей с помощью ИИ
ИИ найдет в каждом россиянине отражение героя в честь 80-летия Победы
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне смогут с помощью искусственного интеллекта (ИИ) найти максимально похожих на них исторических личностей со времен Великой отечественной войны (ВОВ), рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab, добавив, что проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске.
"В год 80-летия Победы в ВОВ Технологический партнер Ростеха
компания NtechLab совместно с регионами России
запустили всероссийский патриотический проект "Отражение героя". Он создан на основе флагманского продукта NtechLab и за считанные секунды с помощью ИИ находит участникам проекта максимально похожих на них исторических личностей. Проект уже стартовал в Москве
, Волгограде
и готовится к запуску в Курске", - сообщили в компании.
Отмечается, что в рамках проекта устанавливаются стелы с экраном и камерой, которая, сканирует лицо пользователя. Поучаствовать в проекте, подойдя к стеле, может любой желающий.
Пользователь видит на экране не только портрет героя и процент схожести с ним, по мнению ИИ, но и может ознакомиться с его славной биографией, добавили в компании.
Так, в базе проекта более двух тысяч исторических личностей - это герои ВОВ, выдающиеся военные, ученые, писатели, композиторы, политики, артисты и другие соотечественники, внесшие большой вклад в развитие страны.