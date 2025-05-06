https://ria.ru/20250506/novosibirsk-2015248008.html

В Новосибирске пройдет всероссийский приборостроительный форум

В Новосибирске пройдет всероссийский приборостроительный форум - РИА Новости, 06.05.2025

В Новосибирске пройдет всероссийский приборостроительный форум

Первый российский приборостроительный форум "Прибориум" с 20 по 21 мая объединит в технопарке новосибирского Академгородка лидеров российской микроэлектроники и РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:44:00+03:00

2025-05-06T12:44:00+03:00

2025-05-06T12:44:00+03:00

экономика

технологии

новосибирская область

россия

вадим васильев

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Первый российский приборостроительный форум "Прибориум" с 20 по 21 мая объединит в технопарке новосибирского Академгородка лидеров российской микроэлектроники и программного обеспечения, заказчиков и разработчиков приборов и устройств, сообщает во вторник миннауки и инновационной политики Новосибирской области на своем сайте. "На форуме "Прибориум", проводимом впервые при поддержке правительства Новосибирской области, соберутся более 300 ведущих инженерных компаний – разработчики, производители, заказчики, стартапы, а также ученые и представители власти. Вместе мы обсудим критически важные направления: от применения отечественных микроконтроллеров и искусственного интеллекта в приборах до кадровых вызовов и импортозамещения", - приводятся в сообщении слова главы министерства Вадима Васильева. В министерстве отметили, что в рамках деловой программы участники форума обсудят актуальные вопросы российского приборостроения, а на выставке представят отечественные разработки. "В числе ключевых участников форума – крупнейший производитель микроэлектроники в России АО "Микрон" и ведущий российский дизайн-центр в области разработки специализированных радиоэлектронных компонентов и микроэлектронной аппаратуры "НИИМА "Прогресс", - говорится в сообщении. Кроме того, на форуме выступят представители ведущего российского разработчика микросхем и систем безопасности на основе технологий искусственного интеллекта НПЦ "Элвис" и разработчик линейки российских операционных систем "Альт" - компания "Базальт СПО". Организаторы форума "Прибориум" – технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк), Новосибирский областной инновационный фонд, Сибирское отделение РАН, бизнес-инкубатор Академпарка и компания "Элрон".

https://ria.ru/20250421/uchenye-2012459122.html

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экономика, технологии, новосибирская область, россия, вадим васильев, российская академия наук