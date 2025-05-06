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В Новосибирске пройдет всероссийский приборостроительный форум - РИА Новости, 06.05.2025
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12:44 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/novosibirsk-2015248008.html
В Новосибирске пройдет всероссийский приборостроительный форум
В Новосибирске пройдет всероссийский приборостроительный форум - РИА Новости, 06.05.2025
В Новосибирске пройдет всероссийский приборостроительный форум
Первый российский приборостроительный форум "Прибориум" с 20 по 21 мая объединит в технопарке новосибирского Академгородка лидеров российской микроэлектроники и РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:44:00+03:00
2025-05-06T12:44:00+03:00
экономика
технологии
новосибирская область
россия
вадим васильев
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Первый российский приборостроительный форум "Прибориум" с 20 по 21 мая объединит в технопарке новосибирского Академгородка лидеров российской микроэлектроники и программного обеспечения, заказчиков и разработчиков приборов и устройств, сообщает во вторник миннауки и инновационной политики Новосибирской области на своем сайте. "На форуме "Прибориум", проводимом впервые при поддержке правительства Новосибирской области, соберутся более 300 ведущих инженерных компаний – разработчики, производители, заказчики, стартапы, а также ученые и представители власти. Вместе мы обсудим критически важные направления: от применения отечественных микроконтроллеров и искусственного интеллекта в приборах до кадровых вызовов и импортозамещения", - приводятся в сообщении слова главы министерства Вадима Васильева. В министерстве отметили, что в рамках деловой программы участники форума обсудят актуальные вопросы российского приборостроения, а на выставке представят отечественные разработки. "В числе ключевых участников форума – крупнейший производитель микроэлектроники в России АО "Микрон" и ведущий российский дизайн-центр в области разработки специализированных радиоэлектронных компонентов и микроэлектронной аппаратуры "НИИМА "Прогресс", - говорится в сообщении. Кроме того, на форуме выступят представители ведущего российского разработчика микросхем и систем безопасности на основе технологий искусственного интеллекта НПЦ "Элвис" и разработчик линейки российских операционных систем "Альт" - компания "Базальт СПО". Организаторы форума "Прибориум" – технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк), Новосибирский областной инновационный фонд, Сибирское отделение РАН, бизнес-инкубатор Академпарка и компания "Элрон".
https://ria.ru/20250421/uchenye-2012459122.html
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экономика, технологии, новосибирская область, россия, вадим васильев, российская академия наук
Экономика, Технологии, Новосибирская область, Россия, Вадим Васильев, Российская академия наук
В Новосибирске пройдет всероссийский приборостроительный форум

В Новосибирске пройдет первый российский приборостроительный форум "Прибориум"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТехнопарк Новосибирского Академгородка
Технопарк Новосибирского Академгородка - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Технопарк Новосибирского Академгородка. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Первый российский приборостроительный форум "Прибориум" с 20 по 21 мая объединит в технопарке новосибирского Академгородка лидеров российской микроэлектроники и программного обеспечения, заказчиков и разработчиков приборов и устройств, сообщает во вторник миннауки и инновационной политики Новосибирской области на своем сайте.
"На форуме "Прибориум", проводимом впервые при поддержке правительства Новосибирской области, соберутся более 300 ведущих инженерных компаний – разработчики, производители, заказчики, стартапы, а также ученые и представители власти. Вместе мы обсудим критически важные направления: от применения отечественных микроконтроллеров и искусственного интеллекта в приборах до кадровых вызовов и импортозамещения", - приводятся в сообщении слова главы министерства Вадима Васильева.
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В министерстве отметили, что в рамках деловой программы участники форума обсудят актуальные вопросы российского приборостроения, а на выставке представят отечественные разработки.
"В числе ключевых участников форума – крупнейший производитель микроэлектроники в России АО "Микрон" и ведущий российский дизайн-центр в области разработки специализированных радиоэлектронных компонентов и микроэлектронной аппаратуры "НИИМА "Прогресс", - говорится в сообщении.
Кроме того, на форуме выступят представители ведущего российского разработчика микросхем и систем безопасности на основе технологий искусственного интеллекта НПЦ "Элвис" и разработчик линейки российских операционных систем "Альт" - компания "Базальт СПО".
Организаторы форума "Прибориум" – технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк), Новосибирский областной инновационный фонд, Сибирское отделение РАН, бизнес-инкубатор Академпарка и компания "Элрон".
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ЭкономикаТехнологииНовосибирская областьРоссияВадим ВасильевРоссийская академия наук
 
 
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