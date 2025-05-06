В Новосибирске пройдет всероссийский приборостроительный форум
В Новосибирске пройдет первый российский приборостроительный форум "Прибориум"
Технопарк Новосибирского Академгородка. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Первый российский приборостроительный форум "Прибориум" с 20 по 21 мая объединит в технопарке новосибирского Академгородка лидеров российской микроэлектроники и программного обеспечения, заказчиков и разработчиков приборов и устройств, сообщает во вторник миннауки и инновационной политики Новосибирской области на своем сайте.
"На форуме "Прибориум", проводимом впервые при поддержке правительства Новосибирской области, соберутся более 300 ведущих инженерных компаний – разработчики, производители, заказчики, стартапы, а также ученые и представители власти. Вместе мы обсудим критически важные направления: от применения отечественных микроконтроллеров и искусственного интеллекта в приборах до кадровых вызовов и импортозамещения", - приводятся в сообщении слова главы министерства Вадима Васильева.
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В министерстве отметили, что в рамках деловой программы участники форума обсудят актуальные вопросы российского приборостроения, а на выставке представят отечественные разработки.
"В числе ключевых участников форума – крупнейший производитель микроэлектроники в России АО "Микрон" и ведущий российский дизайн-центр в области разработки специализированных радиоэлектронных компонентов и микроэлектронной аппаратуры "НИИМА "Прогресс", - говорится в сообщении.
Кроме того, на форуме выступят представители ведущего российского разработчика микросхем и систем безопасности на основе технологий искусственного интеллекта НПЦ "Элвис" и разработчик линейки российских операционных систем "Альт" - компания "Базальт СПО".
Организаторы форума "Прибориум" – технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк), Новосибирский областной инновационный фонд, Сибирское отделение РАН, бизнес-инкубатор Академпарка и компания "Элрон".