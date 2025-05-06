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Российские дипломаты в Норвегии почтили память советских военнопленных
Российские дипломаты в Норвегии почтили память советских военнопленных - РИА Новости, 06.05.2025
Российские дипломаты в Норвегии почтили память советских военнопленных
Сотрудники посольства России почтили память советских военнопленных, похороненных в Норвегии, сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:03:00+03:00
2025-05-06T14:03:00+03:00
2025-05-06T14:03:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства России почтили память советских военнопленных, похороненных в Норвегии, сообщили в дипмиссии. "Сотрудники посольства почтили память советских военнопленных, похороненных на кладбищах в городе Восс и населенном пункте Ордалстанген", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Дипломаты также посетили могилу советского воина Николая Соколова в населенном пункте Треттен и почтили память солдата Александра Сергеевича Григорьева в городе Хаугесунд. Ранее в посольстве РФ в Осло заявили РИА Новости, что советские воинские мемориалы в Норвегии поддерживаются местными властями в хорошем состоянии, норвежцы бережно относятся к ним.
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в мире, норвегия, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Норвегия, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российские дипломаты в Норвегии почтили память советских военнопленных
Дипломаты из РФ почтили память советских военнопленных, похороненных в Норвегии