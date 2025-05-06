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Утвержден список нормативных словарей русского языка - РИА Новости, 06.05.2025
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19:56 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/norma-2015385647.html
Утвержден список нормативных словарей русского языка
Утвержден список нормативных словарей русского языка - РИА Новости, 06.05.2025
Утвержден список нормативных словарей русского языка
Утвержден список нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:56:00+03:00
2025-05-06T19:56:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Утвержден список нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в перечень вошли орографический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации, орфоэпический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации, разработчиком которых является Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН. Кроме того, в список включены словарь иностранных слов (Институт лингвистических исследований РАН) и толковый словарь государственного языка Российской Федерации (Санкт-Петербургский государственный университет). "Создание списка нормативных словарей – это важный шаг в систематизации русского языка. Мы закрепляем четкие ориентиры, чтобы каждый, от школьника до преподавателя, от ученого до журналиста, мог уверенно опираться на утвержденные нормы", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он добавил, что данный перечень необходим для сохранения чистоты и богатства русского языка, а также для обеспечения единства образовательного пространства страны. Словари будут размещены в открытом доступе на сайте Института русского языка имени В.В. Виноградова, а также в государственной информационной системе "Национальный словарный фонд", которую планируют запустить в 2027 году.
https://ria.ru/20250328/testy-2008025053.html
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общество, россия, сергей кравцов, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Российская академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет
Утвержден список нормативных словарей русского языка

Утвержден список словарей и справочников, фиксирующих нормы русского языка

© Depositphotos.com / AndrejadСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Depositphotos.com / Andrejad
Словарь. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Утвержден список нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в перечень вошли орографический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации, орфоэпический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации, разработчиком которых является Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН. Кроме того, в список включены словарь иностранных слов (Институт лингвистических исследований РАН) и толковый словарь государственного языка Российской Федерации (Санкт-Петербургский государственный университет).
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"Создание списка нормативных словарей – это важный шаг в систематизации русского языка. Мы закрепляем четкие ориентиры, чтобы каждый, от школьника до преподавателя, от ученого до журналиста, мог уверенно опираться на утвержденные нормы", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Он добавил, что данный перечень необходим для сохранения чистоты и богатства русского языка, а также для обеспечения единства образовательного пространства страны.
Словари будут размещены в открытом доступе на сайте Института русского языка имени В.В. Виноградова, а также в государственной информационной системе "Национальный словарный фонд", которую планируют запустить в 2027 году.
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ОбществоРоссияСергей КравцовРоссийская академия наукСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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