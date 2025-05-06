https://ria.ru/20250506/norma-2015385647.html

Утвержден список нормативных словарей русского языка

Утвержден список нормативных словарей русского языка - РИА Новости, 06.05.2025

Утвержден список нормативных словарей русского языка

Утвержден список нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:56:00+03:00

2025-05-06T19:56:00+03:00

2025-05-06T19:56:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/38/1532293825_0:0:4495:2528_1920x0_80_0_0_c0c1312143aa7132b25a862b0c128790.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Утвержден список нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в перечень вошли орографический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации, орфоэпический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации, разработчиком которых является Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН. Кроме того, в список включены словарь иностранных слов (Институт лингвистических исследований РАН) и толковый словарь государственного языка Российской Федерации (Санкт-Петербургский государственный университет). "Создание списка нормативных словарей – это важный шаг в систематизации русского языка. Мы закрепляем четкие ориентиры, чтобы каждый, от школьника до преподавателя, от ученого до журналиста, мог уверенно опираться на утвержденные нормы", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он добавил, что данный перечень необходим для сохранения чистоты и богатства русского языка, а также для обеспечения единства образовательного пространства страны. Словари будут размещены в открытом доступе на сайте Института русского языка имени В.В. Виноградова, а также в государственной информационной системе "Национальный словарный фонд", которую планируют запустить в 2027 году.

https://ria.ru/20250328/testy-2008025053.html

https://ria.ru/20250503/ukraina-2014744719.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет