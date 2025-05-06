https://ria.ru/20250506/nikaragua-2015328014.html
Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента
Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента - РИА Новости, 06.05.2025
Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента
Делегацию Никарагуа на мероприятиях в России, посвященных Дню Победы, возглавит специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, передает... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:01:00+03:00
2025-05-06T17:01:00+03:00
2025-05-06T17:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
никарагуа
россия
москва
лауреано ортега
юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951381753_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_47f39b74cff49f6903daae9b438faef0.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Делегацию Никарагуа на мероприятиях в России, посвященных Дню Победы, возглавит специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, передает агентство Prensa Latina со ссылкой на сопрезидента страны Росарио Мурильо. "Делегация Никарагуа во главе с Лауреано Ортегой примет участие в торжествах в России, посвященных 80-летию Победы над фашизмом", - отмечает СМИ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
https://ria.ru/20250501/parad-2014564665.html
никарагуа
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951381753_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_15d9ed3280810351410bdf9940643e19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никарагуа, россия, москва, лауреано ортега, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Никарагуа, Россия, Москва, Лауреано Ортега, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента
Prensa Latina: делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит Ортега