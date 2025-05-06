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Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:01 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/nikaragua-2015328014.html
Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента
Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента - РИА Новости, 06.05.2025
Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента
Делегацию Никарагуа на мероприятиях в России, посвященных Дню Победы, возглавит специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, передает... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:01:00+03:00
2025-05-06T17:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
никарагуа
россия
москва
лауреано ортега
юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Делегацию Никарагуа на мероприятиях в России, посвященных Дню Победы, возглавит специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, передает агентство Prensa Latina со ссылкой на сопрезидента страны Росарио Мурильо. "Делегация Никарагуа во главе с Лауреано Ортегой примет участие в торжествах в России, посвященных 80-летию Победы над фашизмом", - отмечает СМИ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Никарагуа, Россия, Москва, Лауреано Ортега, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента

Prensa Latina: делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит Ортега

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо
Специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Делегацию Никарагуа на мероприятиях в России, посвященных Дню Победы, возглавит специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, передает агентство Prensa Latina со ссылкой на сопрезидента страны Росарио Мурильо.
«
"Делегация Никарагуа во главе с Лауреано Ортегой примет участие в торжествах в России, посвященных 80-летию Победы над фашизмом", - отмечает СМИ.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
СМИ сообщили о возможном визите представителя США в Москву на парад Победы
1 мая, 13:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреНикарагуаРоссияМоскваЛауреано ОртегаЮрий Ушаков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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