https://ria.ru/20250506/nikaragua-2015328014.html

Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента

Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента - РИА Новости, 06.05.2025

Делегацию Никарагуа на параде Победы возглавит спецпредставитель президента

Делегацию Никарагуа на мероприятиях в России, посвященных Дню Победы, возглавит специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, передает... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:01:00+03:00

2025-05-06T17:01:00+03:00

2025-05-06T17:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

никарагуа

россия

москва

лауреано ортега

юрий ушаков

80-летие победы в великой отечественной войне

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Делегацию Никарагуа на мероприятиях в России, посвященных Дню Победы, возглавит специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, передает агентство Prensa Latina со ссылкой на сопрезидента страны Росарио Мурильо. "Делегация Никарагуа во главе с Лауреано Ортегой примет участие в торжествах в России, посвященных 80-летию Победы над фашизмом", - отмечает СМИ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.

https://ria.ru/20250501/parad-2014564665.html

никарагуа

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, никарагуа, россия, москва, лауреано ортега, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне