Новые деревья в Саду памяти в Никарагуа посадили в честь 80-летия Победы
В столице Никарагуа прошли торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы
© Фото : Embajada de Rusia en Nicaragua/TelegramПосол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на церемонии посадки деревьев
Посол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на церемонии посадки деревьев
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в столице Никарагуа с участием высоких представителей правительства и российских дипломатов, в Саду памяти на территории Национального автономного университета Никарагуа были высажены новые деревья, там же в актовом зале прошел кинопоказ и открылись фотовыставки, сообщила РИА Новости руководитель Русского дома в Никарагуа Софья Харбих.
"У мемориальной доски, установленной в честь Сталинградской битвы, мы ежегодно высаживаем деревья. Так постепенно в парке культуры университета появляется символический Сад памяти. В этом году к нам присоединился весь цвет никарагуанского руководства", - рассказала РИА Новости руководитель Русского дома в Никарагуа Софья Харбих.
В посадке деревьев участвовали специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, посол России Михаил Леденёв, мэр Манагуа Рейна Руэда и ректор университета Манагуа Рамона Родригес, также возглавляющая национальный совет университетов.
Участники церемонии возложили венки к настенному панно "Города-герои Великой Отечественной войны", выполненному ранее по инициативе Русского дома. Панно стало постоянным местом памяти и встреч в Манагуа в честь ключевых дат российской истории.
После этих мероприятий в столичном университете прошла лекция члена Академии географии и истории Никарагуа Рафаэля Казановы Фуэртеса о значении Победы для мира, а также состоялся показ документального фильма RT "Демократический фашизм".
Завершили программу открытие двух выставок, предоставленных Русскому дому Российским географическим обществом: "Города-герои через объектив" и "Память поколений".