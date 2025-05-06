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Новые деревья в Саду памяти в Никарагуа посадили в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:27 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/nikaragua-2015276531.html
Новые деревья в Саду памяти в Никарагуа посадили в честь 80-летия Победы
Новые деревья в Саду памяти в Никарагуа посадили в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Новые деревья в Саду памяти в Никарагуа посадили в честь 80-летия Победы
Торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в столице Никарагуа с участием высоких представителей правительства и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:27:00+03:00
2025-05-06T14:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
никарагуа
манагуа (город)
россия
лауреано ортега
российское географическое общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в столице Никарагуа с участием высоких представителей правительства и российских дипломатов, в Саду памяти на территории Национального автономного университета Никарагуа были высажены новые деревья, там же в актовом зале прошел кинопоказ и открылись фотовыставки, сообщила РИА Новости руководитель Русского дома в Никарагуа Софья Харбих. "У мемориальной доски, установленной в честь Сталинградской битвы, мы ежегодно высаживаем деревья. Так постепенно в парке культуры университета появляется символический Сад памяти. В этом году к нам присоединился весь цвет никарагуанского руководства", - рассказала РИА Новости руководитель Русского дома в Никарагуа Софья Харбих. В посадке деревьев участвовали специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, посол России Михаил Леденёв, мэр Манагуа Рейна Руэда и ректор университета Манагуа Рамона Родригес, также возглавляющая национальный совет университетов. Участники церемонии возложили венки к настенному панно "Города-герои Великой Отечественной войны", выполненному ранее по инициативе Русского дома. Панно стало постоянным местом памяти и встреч в Манагуа в честь ключевых дат российской истории. После этих мероприятий в столичном университете прошла лекция члена Академии географии и истории Никарагуа Рафаэля Казановы Фуэртеса о значении Победы для мира, а также состоялся показ документального фильма RT "Демократический фашизм". Завершили программу открытие двух выставок, предоставленных Русскому дому Российским географическим обществом: "Города-герои через объектив" и "Память поколений".
https://ria.ru/20250506/norvegiya-2015275325.html
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никарагуа
манагуа (город)
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никарагуа, манагуа (город), россия, лауреано ортега, российское географическое общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Никарагуа, Манагуа (город), Россия, Лауреано Ортега, Российское географическое общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Новые деревья в Саду памяти в Никарагуа посадили в честь 80-летия Победы

В столице Никарагуа прошли торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы

© Фото : Embajada de Rusia en Nicaragua/TelegramПосол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на церемонии посадки деревьев
Посол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на церемонии посадки деревьев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Embajada de Rusia en Nicaragua/Telegram
Посол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на церемонии посадки деревьев
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Дзен
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в столице Никарагуа с участием высоких представителей правительства и российских дипломатов, в Саду памяти на территории Национального автономного университета Никарагуа были высажены новые деревья, там же в актовом зале прошел кинопоказ и открылись фотовыставки, сообщила РИА Новости руководитель Русского дома в Никарагуа Софья Харбих.
"У мемориальной доски, установленной в честь Сталинградской битвы, мы ежегодно высаживаем деревья. Так постепенно в парке культуры университета появляется символический Сад памяти. В этом году к нам присоединился весь цвет никарагуанского руководства", - рассказала РИА Новости руководитель Русского дома в Никарагуа Софья Харбих.
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В посадке деревьев участвовали специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, посол России Михаил Леденёв, мэр Манагуа Рейна Руэда и ректор университета Манагуа Рамона Родригес, также возглавляющая национальный совет университетов.
Участники церемонии возложили венки к настенному панно "Города-герои Великой Отечественной войны", выполненному ранее по инициативе Русского дома. Панно стало постоянным местом памяти и встреч в Манагуа в честь ключевых дат российской истории.
После этих мероприятий в столичном университете прошла лекция члена Академии географии и истории Никарагуа Рафаэля Казановы Фуэртеса о значении Победы для мира, а также состоялся показ документального фильма RT "Демократический фашизм".
Завершили программу открытие двух выставок, предоставленных Русскому дому Российским географическим обществом: "Города-герои через объектив" и "Память поколений".
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