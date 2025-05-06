https://ria.ru/20250506/nikaragua-2015276531.html

Новые деревья в Саду памяти в Никарагуа посадили в честь 80-летия Победы

Новые деревья в Саду памяти в Никарагуа посадили в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Новые деревья в Саду памяти в Никарагуа посадили в честь 80-летия Победы

Торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в столице Никарагуа с участием высоких представителей правительства и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:27:00+03:00

2025-05-06T14:27:00+03:00

2025-05-06T14:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

никарагуа

манагуа (город)

россия

лауреано ортега

российское географическое общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в столице Никарагуа с участием высоких представителей правительства и российских дипломатов, в Саду памяти на территории Национального автономного университета Никарагуа были высажены новые деревья, там же в актовом зале прошел кинопоказ и открылись фотовыставки, сообщила РИА Новости руководитель Русского дома в Никарагуа Софья Харбих. "У мемориальной доски, установленной в честь Сталинградской битвы, мы ежегодно высаживаем деревья. Так постепенно в парке культуры университета появляется символический Сад памяти. В этом году к нам присоединился весь цвет никарагуанского руководства", - рассказала РИА Новости руководитель Русского дома в Никарагуа Софья Харбих. В посадке деревьев участвовали специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега, посол России Михаил Леденёв, мэр Манагуа Рейна Руэда и ректор университета Манагуа Рамона Родригес, также возглавляющая национальный совет университетов. Участники церемонии возложили венки к настенному панно "Города-герои Великой Отечественной войны", выполненному ранее по инициативе Русского дома. Панно стало постоянным местом памяти и встреч в Манагуа в честь ключевых дат российской истории. После этих мероприятий в столичном университете прошла лекция члена Академии географии и истории Никарагуа Рафаэля Казановы Фуэртеса о значении Победы для мира, а также состоялся показ документального фильма RT "Демократический фашизм". Завершили программу открытие двух выставок, предоставленных Русскому дому Российским географическим обществом: "Города-герои через объектив" и "Память поколений".

https://ria.ru/20250506/norvegiya-2015275325.html

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015274557.html

никарагуа

манагуа (город)

россия

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Артем Смирнов

никарагуа, манагуа (город), россия, лауреано ортега, российское географическое общество, 80-летие победы в великой отечественной войне