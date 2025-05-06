https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России

До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России - РИА Новости, 06.05.2025

До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России

Объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы — и бесконечные обстрелы десятками беспилотников российских земель. Белгородчина, Брянщина, Курская область... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:00:00+03:00

2025-05-06T08:00:00+03:00

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Объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы — и бесконечные обстрелы десятками беспилотников российских земель. Белгородчина, Брянщина, Курская область. Новороссийск. Акватория Черного моря. Упоминание вэсэушников справедливо. Но противостоят нам не они — вернее, не только они. Нам противостоят натовские страны. Хотя они от этого регулярно открещиваются, заявляя "мы — только чтобы поддержать".Британия, Франция и Германия — главные проводники и главные участники этого конфликта. Геополитический кризис вплоть до сегодняшнего дня есть разработка стратегов Североатлантического альянса.Украинская власть, преисполненная в 90-е идеями евроромантизма, полагала, что "НАТО ей поможет". НАТО про помощь была точно не в курсе, зато отлично понимала, что сулит ей втаскивание Украины в прямой конфликт с Россией.НАТО начала себя продавать — на панели общественного мнения, прессы, политики любого уровня. Сколько на все эти медийные размещения, политтехнологические кампании, а то и прямой подкуп было выделено денег, точно не скажет никто. Но десятки миллионов евро и долларов, отпущенных по статье "пиар-сопровождение", с народным пониманием украинцев, кто желает им добра, а кто не очень, не справились со здравым смыслом. Вплоть до середины десятых годов украинское общество про НАТО и интенции властей знать и слышать не хотело.По самым оптимистическим оценкам, по данным самых ангажированных соцопросов, цифры в поддержку идеи "Украина — це НАТО" не превышали 18 процентов, а против были настроены в три с лишним раза больше опрошенных. Результат после десятилетий пропаганды оказался категорически неэффективным.Параллельно шли ассигнования на военные поставки, обучение, проведение маневров. Они были неслыханно жирными. В течение нулевых и в начале десятых натовцы чувствовали себя на Украине — что на земле, что в воздухе, что на море — как у себя дома.Разнообразные маневры — Sea Breeze'ы, Trident'ы ("трезубцы", если с английского), Adventure'ы — устраивались едва ли не раз в два месяца. Учения проходили главным образом во Львовской области и — удивительно, правда? — в Севастополе. В городе русской военно-морской славы их организовывали практически ежегодно, если не чаще.Евросоюз, со всей его "миролюбивой" риторикой служил для украинцев приманкой, а сами натовцы его воспринимали как собственную прихожую. И, скажем честно, для этого у них были все основания.В еэсовском Брюсселе Украина не интересовала вообще никого. Когда на одном из саммитов и Париж, и Берлин отказали Киеву во взаимности, это не стало сюрпризом. Но Украина интересовала всех и каждого в Брюсселе натовском, поэтому отказ Олланда и Меркель был использован политтехнологически для организации беспорядков, которые в итоге завершились в 2014-м году госпереворотом. Ну просто потому, что Украину, по замыслу натовцев, нужно было в альянс втащить любым способом. Любой кровью и не считаясь с жертвами — вплоть до последнего украинца.Что и было сделано.Ну а дальше оставалось подавить очаги сопротивления. Все крики, восклицания, возмущение, все санкции, введенные против нас одиннадцать лет назад, — это месть.Это не политика и никогда политикой не было, это всего лишь бессильное злобное сведение счетов, поскольку Россия не позволила устроить в Крыму кровавую баню.Война в Донбассе для натовских стала возможностью размять мускулатуру.Легально и зная, что отчитываться ни перед кем не придется.Поэтому стоит ли удивляться, что о многотысячных жертвах, о сотнях погибших детей нигде, никто и никогда не сообщал. А те, кто пытались это сделать, получали вечный бан. Альянс на Украине и с украинцами — всеми, любого уровня, хоть с обывателями, хоть с их начальством — творил что хотел, где хотел и сколько хотел. Военные учения — скажем это еще раз — натовцы в Незалежной вели и осенью 2021-го года. Ну а после начала СВО они получили возможность проверить навыки ими обученных на ЛБС.Альянсу удалось — с помощью сотен миллиардов долларов и евро, потраченных на разжигание ненависти к русским, на перевооружение вэсэушников, на инкорпорирование русофобии в самую мякотку украинской внутренней и внешней политики — разжечь пламя крупного геополитического кризиса.Который Россия постоянно пыталась и разрешить, и потушить. И в декабре 2021-го, и весной 2022-го, и зимой 2025-го, и объявляя перемирие на Пасху и на День Победы. Мы последние в списке, кто стремился к вооруженному конфликту между двумя славянскими народами. У НАТО, напротив, есть все интересы этот конфликт желать и раздувать. Его продолжать. Потому что если конфликт завершится, то НАТО, собственно, придется самораспуститься. Альянс может существовать (такова его неафишируемая доктрина), только если ему удается убедить общественное мнение в наличии внешнего врага.Победа России — самый страшный сон коллективного Рютте. Эскалация конфликта — единственный способ сохраниться. Да, людоедский, да, бесчеловечный. Но когда русские были для натовцев людьми? Поэтому они выпускают storm shadow по жилым домам, поэтому и нападают на мирных русских своими беспилотниками.Без иллюзий: сегодня мы на самом деле воюем с североатлантистами. Которые нам угрожают. Которые нас ненавидят. С Украиной, как сказал президент Путин, "примирение неизбежно".А вот с НАТО оно вряд ли возможно. Нам предстоит принудить Североатлантический альянс к миру. Предварительно одержав над ним победу.

https://ria.ru/20250430/nato-2014289890.html

https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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