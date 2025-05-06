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Глава РФПИ назвал основные темы для обсуждения с мировыми лидерами 9 мая

Глава РФПИ назвал основные темы для обсуждения с мировыми лидерами 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Глава РФПИ назвал основные темы для обсуждения с мировыми лидерами 9 мая

Экономическое и инвестиционное сотрудничество станут одной из важных тем для обсуждения с мировыми лидерами, которые приедут в Москву на празднования Дня Победы РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:42:00+03:00

2025-05-06T18:42:00+03:00

2025-05-06T18:42:00+03:00

москва

россия

кирилл дмитриев

владимир путин

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

в мире

парад победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экономическое и инвестиционное сотрудничество станут одной из важных тем для обсуждения с мировыми лидерами, которые приедут в Москву на празднования Дня Победы на этой неделе, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "На 9 мая в Москву приедут 29 мировых лидеров. Экономическое и инвестиционное сотрудничество — одна из важных тем для обсуждения с мировыми лидерами на этой неделе", - написал он в своем аккаунте в Telegram. Президент РФ Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на ногах", сообщил ранее во вторник журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013917085.html

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