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Глава РФПИ назвал основные темы для обсуждения с мировыми лидерами 9 мая
Глава РФПИ назвал основные темы для обсуждения с мировыми лидерами 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Глава РФПИ назвал основные темы для обсуждения с мировыми лидерами 9 мая
Экономическое и инвестиционное сотрудничество станут одной из важных тем для обсуждения с мировыми лидерами, которые приедут в Москву на празднования Дня Победы РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:42:00+03:00
2025-05-06T18:42:00+03:00
2025-05-06T18:42:00+03:00
москва
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кирилл дмитриев
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парад победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экономическое и инвестиционное сотрудничество станут одной из важных тем для обсуждения с мировыми лидерами, которые приедут в Москву на празднования Дня Победы на этой неделе, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "На 9 мая в Москву приедут 29 мировых лидеров. Экономическое и инвестиционное сотрудничество — одна из важных тем для обсуждения с мировыми лидерами на этой неделе", - написал он в своем аккаунте в Telegram. Президент РФ Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на ногах", сообщил ранее во вторник журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
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москва, россия, кирилл дмитриев, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, в мире, парад победы
Москва, Россия, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Парад Победы
Глава РФПИ назвал основные темы для обсуждения с мировыми лидерами 9 мая
Глава РФПИ Дмитриев назвал основные темы для обсуждения с лидерами стран 9 мая