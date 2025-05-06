https://ria.ru/20250506/moskva-2015185386.html

Священник рассказал, как святой Георгий оказался на гербе Москвы и России

Священник рассказал, как святой Георгий оказался на гербе Москвы и России - РИА Новости, 06.05.2025

Священник рассказал, как святой Георгий оказался на гербе Москвы и России

Святой Георгий Победоносец, день памяти которого приходится на 6 мая, был небесным покровителем Юрия Долгорукого - основателя Москвы, и глубоко символично, что... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:25:00+03:00

2025-05-06T04:25:00+03:00

2025-05-06T04:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Святой Георгий Победоносец, день памяти которого приходится на 6 мая, был небесным покровителем Юрия Долгорукого - основателя Москвы, и глубоко символично, что святой Георгий исторически и сейчас изображен на гербах России и ее столицы, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев. День Георгия Победоносца празднуют в Русской Церкви 6 мая. Святой Георгий - уроженец Каппадокии (территория современной Турции), римский военачальник, принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. Святой Георгий издавна почитается на Руси как защитник православного воинства. Он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая – в день Святого Георгия. По словам отца Александра, неслучайно святой Георгий изображен на древних и современном гербах Москвы и России. "Юрий Долгорукий основал Москву, его небесным покровителем был святой Георгий, ведь все Юрии в церковном поминовении – Георгии. Потому, видимо, святой Георгий стал покровителем Москвы, а потом оказался и на гербе России. И это глубоко символично, потому что наша страна, а ее называют уделом Пресвятой Богородицы, возникла не просто так, она не раз спасала другие народы от гибели, ведь победа – это не просто уничтожение врага, это утверждение мира. И само существование нашей страны – это, можно сказать, чудо: мы побеждали зачастую превосходящие военные силы врага – не только по воле людей, а именно по Божьей воле, с его помощью, с помощью святых, в том числе Георгия Победоносца", - сказал Добродеев. Так, он напомнил о символических и неслучайных совпадениях, связанных с Днем Победы. "Наша победа в Великой Отечественной войне пришлась на начало мая. Так совпало, что в 1945 году Пасху – праздник победы жизни над смертью - встречали именно 6 мая, в день памяти Георгия Победоносца, а "маршала победы", Георгия Жукова, назвали и крестили, соответственно, в честь святого Георгия", - добавил священник. "Георгий Победоносец - реальная историческая фигура, он был успешным профессиональным воином, христианином в еще языческой империи. И язычник император Диоклетиан пробовал сначала уговорить его отречься от веры, потом пытал. Святой Георгий многое претерпел, но выстоял, стал победителем в духовном смысле. Он сам был воином - и для нынешних воинов это пример героя, святого. К нему и сейчас обращаются с молитвой - и он помогает", - рассказал Добродеев. По его мнению, для любой победы есть три предпосылки. "Во-первых, каждый человек должен честно трудиться на своем поприще – и военный, и гражданский. Во-вторых, для военных – готовность проявлять героизм, то есть жертвовать собой ради ближних. Ну и самое главное для всех нас – явить святость. Вера – это самое главное дело. Если мы веру будем культивировать, проявлять на практике, то Господь, глядя на нас, дарует победу. Если же мы будем только ждать победы, мы ее не дождемся", - сказал он. Также он подчеркнул важность 809-го указа президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и призвал "всех людей в погонах" исполнять его на примере своей жизни. "Если мы укрепляем и храним традиционные духовные ценности, то имеем шансы победить", – заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241218/nikolaj-1989831269.html

https://ria.ru/20250506/moskva-2014977918.html

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Дарья Буймова

москва, россия, турция, георгий победоносец, георгий жуков, владимир путин, русская православная церковь, религия