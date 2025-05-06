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Священник рассказал, как святой Георгий оказался на гербе Москвы и России - РИА Новости, 06.05.2025
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Религия
 
04:25 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/moskva-2015185386.html
Священник рассказал, как святой Георгий оказался на гербе Москвы и России
Священник рассказал, как святой Георгий оказался на гербе Москвы и России - РИА Новости, 06.05.2025
Священник рассказал, как святой Георгий оказался на гербе Москвы и России
Святой Георгий Победоносец, день памяти которого приходится на 6 мая, был небесным покровителем Юрия Долгорукого - основателя Москвы, и глубоко символично, что... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:25:00+03:00
2025-05-06T04:25:00+03:00
религия
москва
россия
турция
георгий победоносец
георгий жуков
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Святой Георгий Победоносец, день памяти которого приходится на 6 мая, был небесным покровителем Юрия Долгорукого - основателя Москвы, и глубоко символично, что святой Георгий исторически и сейчас изображен на гербах России и ее столицы, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев. День Георгия Победоносца празднуют в Русской Церкви 6 мая. Святой Георгий - уроженец Каппадокии (территория современной Турции), римский военачальник, принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. Святой Георгий издавна почитается на Руси как защитник православного воинства. Он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая – в день Святого Георгия. По словам отца Александра, неслучайно святой Георгий изображен на древних и современном гербах Москвы и России. "Юрий Долгорукий основал Москву, его небесным покровителем был святой Георгий, ведь все Юрии в церковном поминовении – Георгии. Потому, видимо, святой Георгий стал покровителем Москвы, а потом оказался и на гербе России. И это глубоко символично, потому что наша страна, а ее называют уделом Пресвятой Богородицы, возникла не просто так, она не раз спасала другие народы от гибели, ведь победа – это не просто уничтожение врага, это утверждение мира. И само существование нашей страны – это, можно сказать, чудо: мы побеждали зачастую превосходящие военные силы врага – не только по воле людей, а именно по Божьей воле, с его помощью, с помощью святых, в том числе Георгия Победоносца", - сказал Добродеев. Так, он напомнил о символических и неслучайных совпадениях, связанных с Днем Победы. "Наша победа в Великой Отечественной войне пришлась на начало мая. Так совпало, что в 1945 году Пасху – праздник победы жизни над смертью - встречали именно 6 мая, в день памяти Георгия Победоносца, а "маршала победы", Георгия Жукова, назвали и крестили, соответственно, в честь святого Георгия", - добавил священник. "Георгий Победоносец - реальная историческая фигура, он был успешным профессиональным воином, христианином в еще языческой империи. И язычник император Диоклетиан пробовал сначала уговорить его отречься от веры, потом пытал. Святой Георгий многое претерпел, но выстоял, стал победителем в духовном смысле. Он сам был воином - и для нынешних воинов это пример героя, святого. К нему и сейчас обращаются с молитвой - и он помогает", - рассказал Добродеев. По его мнению, для любой победы есть три предпосылки. "Во-первых, каждый человек должен честно трудиться на своем поприще – и военный, и гражданский. Во-вторых, для военных – готовность проявлять героизм, то есть жертвовать собой ради ближних. Ну и самое главное для всех нас – явить святость. Вера – это самое главное дело. Если мы веру будем культивировать, проявлять на практике, то Господь, глядя на нас, дарует победу. Если же мы будем только ждать победы, мы ее не дождемся", - сказал он. Также он подчеркнул важность 809-го указа президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и призвал "всех людей в погонах" исполнять его на примере своей жизни. "Если мы укрепляем и храним традиционные духовные ценности, то имеем шансы победить", – заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241218/nikolaj-1989831269.html
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москва, россия, турция, георгий победоносец, георгий жуков, владимир путин, русская православная церковь, религия
Религия, Москва, Россия, Турция, Георгий Победоносец, Георгий Жуков, Владимир Путин, Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал, как святой Георгий оказался на гербе Москвы и России

Протоиерей Добродеев: святой Георгий был небесным покровителем Юрия Долгорукого

© РИА Новости / Поляков | Перейти в медиабанкГерб Москвы на фоне российского флага
Герб Москвы на фоне российского флага - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Поляков
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Святой Георгий Победоносец, день памяти которого приходится на 6 мая, был небесным покровителем Юрия Долгорукого - основателя Москвы, и глубоко символично, что святой Георгий исторически и сейчас изображен на гербах России и ее столицы, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.
День Георгия Победоносца празднуют в Русской Церкви 6 мая. Святой Георгий - уроженец Каппадокии (территория современной Турции), римский военачальник, принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. Святой Георгий издавна почитается на Руси как защитник православного воинства. Он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая – в день Святого Георгия.
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По словам отца Александра, неслучайно святой Георгий изображен на древних и современном гербах Москвы и России. "Юрий Долгорукий основал Москву, его небесным покровителем был святой Георгий, ведь все Юрии в церковном поминовении – Георгии. Потому, видимо, святой Георгий стал покровителем Москвы, а потом оказался и на гербе России. И это глубоко символично, потому что наша страна, а ее называют уделом Пресвятой Богородицы, возникла не просто так, она не раз спасала другие народы от гибели, ведь победа – это не просто уничтожение врага, это утверждение мира. И само существование нашей страны – это, можно сказать, чудо: мы побеждали зачастую превосходящие военные силы врага – не только по воле людей, а именно по Божьей воле, с его помощью, с помощью святых, в том числе Георгия Победоносца", - сказал Добродеев.
Так, он напомнил о символических и неслучайных совпадениях, связанных с Днем Победы. "Наша победа в Великой Отечественной войне пришлась на начало мая. Так совпало, что в 1945 году Пасху – праздник победы жизни над смертью - встречали именно 6 мая, в день памяти Георгия Победоносца, а "маршала победы", Георгия Жукова, назвали и крестили, соответственно, в честь святого Георгия", - добавил священник.
"Георгий Победоносец - реальная историческая фигура, он был успешным профессиональным воином, христианином в еще языческой империи. И язычник император Диоклетиан пробовал сначала уговорить его отречься от веры, потом пытал. Святой Георгий многое претерпел, но выстоял, стал победителем в духовном смысле. Он сам был воином - и для нынешних воинов это пример героя, святого. К нему и сейчас обращаются с молитвой - и он помогает", - рассказал Добродеев.
По его мнению, для любой победы есть три предпосылки. "Во-первых, каждый человек должен честно трудиться на своем поприще – и военный, и гражданский. Во-вторых, для военных – готовность проявлять героизм, то есть жертвовать собой ради ближних. Ну и самое главное для всех нас – явить святость. Вера – это самое главное дело. Если мы веру будем культивировать, проявлять на практике, то Господь, глядя на нас, дарует победу. Если же мы будем только ждать победы, мы ее не дождемся", - сказал он.
Также он подчеркнул важность 809-го указа президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и призвал "всех людей в погонах" исполнять его на примере своей жизни. "Если мы укрепляем и храним традиционные духовные ценности, то имеем шансы победить", – заключил собеседник агентства.
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День герба и флага города Москвы
01:24
 
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