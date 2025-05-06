https://ria.ru/20250506/moshennichestvo-2015259056.html

В МГЛУ разработали метод привлечения коучей-мошенников к ответственности

В МГЛУ разработали метод привлечения коучей-мошенников к ответственности - РИА Новости, 06.05.2025

В МГЛУ разработали метод привлечения коучей-мошенников к ответственности

Лаборатория деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) разработала метод привлечения к ответственности коучей-мошенников,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:23:00+03:00

2025-05-06T13:23:00+03:00

2025-05-06T13:23:00+03:00

происшествия

роман силантьев

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лаборатория деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) разработала метод привлечения к ответственности коучей-мошенников, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией Роман Силантьев. Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов 5 мая подтвердил в суде, что признает свою вину по уголовному делу о мошенничестве. "В лаборатории деструктологии МГЛУ разработали новый подход к мошенничеству с тренингами, который позволяет мошенников не только за неуплату налогов привлекать к уголовной ответственности, но и за мошенничество. Была сделана в лаборатории деструктологии МГЛУ первая экспертиза такого типа. Ввиду результата, нас устраивающего, - то есть подсудимый признал свою вину, - в дальнейшем сильно упростится технология привлечения мошенников к уголовной ответственности", – сказал эксперт РИА Новости. Он выразил уверенность, что эта экспертиза будет не последней. "Есть очень хорошие перспективы значительную часть этих людей призывать к порядку, у нас очень много пострадавших по этой линии. Это не только финансовые потери: немало семей было разрушено этими людьми. И чтобы рождаемость нам повысить, необходимо не только применять стимулирующие меры, но и минимизировать число угроз семьям, минимизировать число угроз молодым женщинам, которым нередко на таких курсах рекомендуют не рожать детей, заниматься только собой, быть "стервами". Это наносит существенный урон демографии", - добавил Силантьев. Ранее адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов сообщал, что его подзащитный возместил ущерб 64 потерпевшим из 113, а также называл сумму - около 18 миллионов рублей. Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.

https://ria.ru/20250406/moshenniki-2009593140.html

https://ria.ru/20241001/moskva-1975744194.html

https://ria.ru/20240926/moshennichestvo-1974823225.html

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происшествия, роман силантьев, аяз шабутдинов